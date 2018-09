Legault en appelle au vote stratégique pour battre les libéraux

SAINT-COLOMBAN | François Legault demande à ses «amis péquistes» de voter stratégique et d’appuyer la CAQ le 1er octobre pour battre le Parti libéral.

«Je veux que le message porte à ceux qui ont voté pour le PQ en 2014. Cette fois-ci, si vous voulez battre les libéraux, il ne faut pas que le vote s’éparpille, il faut se concentrer à la CAQ», a lancé le chef caquiste jeudi lors d’un point de presse en marge d’une tournée sur la Rive-Nord de Montréal.

M. Legault souligne qu’il ne reste qu’une quinzaine de jours avant l’ouverture des bureaux par anticipation et il veut donc marteler que «le seul parti qui peut battre un gouvernement libéral, le seul parti qui a une équipe exceptionnelle et compétente, c’est la CAQ».

«C’est une lutte à deux entre la CAQ et le parti libéral. Ceux qui sont nationalistes, vous avez le choix entre voter pour un parti qui est à genoux devant le fédéral, ou un parti nationaliste qui va défendre le Québec. Ça, c’est la CAQ», a-t-il lancé.

Lutte à deux

C’est la première fois que M. Legault fait clairement appel au vote stratégique. Est-ce que cela témoigne que ses appuis sont en train de chuter ? «Au contraire. Il faut que les gens comprennent que c’est une lutte à deux. Il reste une vingtaine de jours pour expliquer ça aux Québécois», a-t-il expliqué. «C’est important que les gens au Québec comprennent que ça fait 15 ans qu’on a les libéraux, que ça prend un changement. La seule équipe qui peut battre les libéraux c’est la CAQ», a-t-il dit.

M. Legault a également lancé une flèche à Philippe Couillard et Jean-François Lisée. M. Couillard a fait trois jours de campagne dans sa circonscription de Roberval. M. Lisée en est à sa quatrième visite dans Rosemont. «Ont-ils oublié qu’ils sont chefs et qu’ils sont responsables des 125 comtés ? Je devrais faire une visite dans L’Assomption, mais si M. Lisée est si souvent dans Rosemont et si M. Couillard est si souvent dans Roberval, c’est peut-être parce qu’ils sont inquiets par leur propre siège», a-t-il dit.