Les 7 plus belles chutes

Le Québec est un pays de lacs et de rivières, selon une expression consacrée. Mais c’est aussi un pays de chutes. Certaines sont sauvages et éloignées, mais d’autres sont faciles d’accès. Parmi celles que j’ai admirées, voici les chutes qui m’ont le plus frappé et pas toujours pour les mêmes raisons.

La chute Sainte-Anne

Photo Alain Demers Au nord-est de Québec, à Beaupré, cette chute spectaculaire atteint 74 mètres de haut, soit plus que celles du Niagara. Ponts suspendus au-dessus du canyon en aval. Belvédère. Sentiers. Parcours facile de via ferrata le long de la chute. Circuit accessible en poussette ou en fauteuil roulant. Chiens en laisse acceptés.

♦ Frais d’accès (avec taxes) : 14 $ par adulte, 10,50 $ par ado, 7,50 $ par enfant. Via ferrata (en sus).

► 418 827-4057

La Chute Montmorency

Photo courtoisie, pub carte touristique Château Frontenac Tout près de Québec, la chute domine le paysage avec ses 83 mètres de haut. Un sentier mène à un pont suspendu, puis à un escalier panoramique jusqu’au pied de la chute. Un téléphérique donne un tout autre point de vue. Pour les plus actifs : tyrolienne double de 300 mètres et via ferrata le long de la paroi rocheuse.

♦ Téléphérique : 12 $ par adulte (aller simple), de la gare au niveau du fleuve vers le Manoir Montmorency. Tyrolienne double : 26 $ par adulte. Via ferrata : à partir de 32,50 $ par adulte. Prix réduits pour les moins de 18 ans. Stationnement en sus.

► 1 844 522-4883 (1 844 52CHUTE)

La chute Vauréal

Attrait majeur de l’île d’Anticosti, au cœur du golfe Saint-Laurent, la chute d’une hauteur de 76 mètres est imposante, surtout si on marche dans le canyon où elle se jette. Un belvédère la surplombe. Lors d’un voyage à l’île, il faut prévoir consacrer une journée pour s’y rendre et fouler le canyon.

♦ Séjour de 3 nuits en chalet au bord de la mer (été 2019) : à partir de 680 $ par personne (groupe de quatre), incluant transport par avion de Mont-Joli (Gaspésie) et camionnette (essence en sus).

► 1 800 463-0863

Les chutes de la rivière Missisquoi

Photo courtoisie, Spa Bolton On les appelle aussi les chutes de Bolton, étant situées à Bolton-Est dans les Cantons-de-l’Est. Sur les lieux mêmes du Spa Bolton, elles créent une atmosphère propice à la détente. Après un sauna ou un bain à remous, on s’immerge en aval des chutes pour se rafraîchir, et ce, presque 12 mois par année !

♦ Accès aux bains : de 25 $ à 44 $.

► 1 888 944-4772

Les chutes Dorwin

Photo Alain Demers C’est sans doute l’attrait le plus populaire à Rawdon, dans Lanaudière. D’une hauteur de18 mètres, les chutes ayant sculpté le roc sont ensorcelantes. On y découvre d’ailleurs la légende du sorcier Nipissingue. Belvédères. Sentiers. Pique-nique sous des pins centenaires. Chiens en laisse autorisés.

♦ Tarifs : 8 $ pour les 13 ans et plus, 4 $ pour les 7 à 12 ans.

► 450 834-2551, 450 834-2596 (poste 7160)

Les chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

En fait, il y a trois chutes, chacune ayant son charme : Monte-à-Peine, Desjardins et des Dalles. Et il y a trois entrées : Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Béatrix et Sainte-Mélanie, trois localités au nord de Joliette. Il y a même trois ponts. Belvédères et aires de pique-nique. Là aussi, les chiens en laisse sont permis.

♦ Frais d’accès : 8 $ par personne, 4 $ par enfant de 6 à 12 ans.

► 450 883-6060

La Chute-à-Bull

Située près du village de Saint-Côme, au nord de Rawdon, la chute discrète de 18 mètres vaut la peine d’être vue à partir d’en haut et à partir d’en bas, à ses pieds. Belvédère avec panorama. Sentiers historiques nous faisant découvrir l’époque de la drave. Réplique du pont couvert du village. Chiens en laisse admis.

♦ Entrée : 6 $ par adulte, 3,75 $ par enfant de 6 à 17 ans. Refuges : 30 $ par personne par nuit.