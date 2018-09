Les hommes mariés d’aujourd’hui sont eux aussi des salauds

Je savais, pour en avoir fait l’expé­rience dans ma jeunesse, que les hommes mariés étaient à bannir d’une vie amoureuse. J’y avais goûté dans la trentaine et ça m’avait meurtrie au point de m’être juré de ne plus jamais me faire prendre à aimer quelqu’un engagé dans une autre relation. Les années ont passé et je me suis retrouvée veuve à 55 ans. Après deux ans de solitude, je me suis sentie prête à rencontrer quelqu’un. Mais comment rencontrer à 57 ans alors qu’on n’évolue qu’au sein d’un groupe restreint et qu’on ne fréquente pas les lieux à la mode ?

Sur les conseils d’une amie, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Ça me faisait peur, mais elle m’incitait à poursuivre mes recherches sous prétexte qu’ayant trouvé elle-même un candidat, je ne pouvais pas ne pas en trouver un moi aussi. Et j’ai trouvé ! Un homme exactement comme je le souhaitais. Doux, sympathique, amoureux des arts, de la gastronomie et des voyages. Bref, il réunissait l’ensemble des qualités que je souhaitais chez un éventuel compagnon.

Je le trouvais un peu trop réservé sur la description de sa vie privée, mais je mettais ça sur le compte d’une retenue propre aux gens prudents. Mais c’est quand j’ai exprimé le désir qu’on se voie plus souvent, particulièrement les fins de semaine, que je l’ai poussé à m’en révéler plus sur lui. J’ai alors appris qu’il n’était pas célibataire comme sa description sur le site le laissait supposer, mais bien en couple avec une femme dépressive et atteinte d’une maladie dégénérative. Une femme qu’il s’apprêtait vraisemblablement à quitter selon ses dires, mais qu’il souhaitait ménager en faisant les choses lentement­­­.

Déjà attachée à lui, j’ai accepté le délai qu’il me demandait de lui accorder, même si je trouvais qu’à nos âges, on n’avait plus de temps à perdre. Deux ans après, il n’est toujours pas séparé. Comme je soupçonne qu’il ne passera jamais à l’acte puisqu’il refuse de me donner une idée précise du moment où il parlera à sa conjointe, qu’on se voit rarement plus qu’une couple de fois par mois, je l’ai définitivement quitté la semaine dernière.

Vous dire ce que ça m’a fait, Louise, ne se décrit pas tellement je me suis sentie humiliée. J’avais l’impression d’être retournée un quart de siècle en arrière quand je m’étais rendu compte que l’homme que j’aimais s’était foutu de moi. Tout ça pour en arriver à la conclusion que les mentalités n’ont pas changé et qu’on ne doit jamais croire un homme marié, même rendu en 2018 comme dirait notre Justin national. J’ai tellement honte de m’être laissé prendre à mon âge.

L’amour, c’est fini

Comme me le disait une autre lectrice, « La naïveté n’a ni âge, ni odeur, ni couleur, et les malfaiteurs sont aux aguets pour piéger leurs victimes ». Oubliez­­­ votre signature en ne vous laissant pas submerger par votre orgueil­­­ bafoué. Gardez espoir en la vie et en une éventuelle rencontre plus saine et heureuse.