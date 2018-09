L’immigration non francophone est un «risque» pour le français, dit Legault

SAINT-COLOMBAN | L’immigration non francophone est un «risque» pour la langue française, dit François Legault, qui craint de voir ses petits enfants ne plus parler français.

«Il y a un risque que nos petits enfants ne parlent plus français. Je ne voudrais pas avoir à me reprocher ça. Le Québec, en Amérique du Nord, entouré de centaine de millions d’anglophones sera toujours dans une position vulnérable. M. Couillard n’a pas compris ça», a-t-il lancé jeudi lors d’un point de presse sur la Rive-Nord de Montréal.

M. Legault est dans une guerre de mots avec le chef libéral Philippe Couillard, qui l’accuse de vouloir «briser des familles» avec sa promesse de rapatrier le programme de réunification familiale. M. Legault propose de diminuer les seuils d’immigration de 50 000 à 40 000 et souhaite que cette coupe touche également la réunification familiale.

«Le Bonhomme Sept Heures est encore ressorti aujourd’hui. Le Bonhomme Sept Heures essaie de faire peur au monde et il veut faire croire aux gens qu’après 15 ans de libéraux, ça prend un autre quatre ans de libéraux. Je ne pense pas qu’il va réussir à faire peur au monde», a-t-il dit.

M. Legault a martelé qu’une «majorité de Québécois seraient d’accord pour que ce soit le Québec qui choisit les immigrants provenant de la réunification familiale pour protéger notre identité».

Il a souligné que 59 % des immigrants qui s’installent au Québec ne parlent pas le français, et qu’il y a donc un «risque» pour la langue française. «Il y a un risque, le Québec et le français et le Québec seront toujours vulnérables. C’est la responsabilité du PM du Québec de protéger la nation, de protéger le français au Québec», a-t-il lancé. Ce n’est pas la première fois qu’il l’affirme.