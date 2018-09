L’instinct de Yes Mccan

La carrière de Jean-François Ruel est un feu roulant cette année. Après avoir joué un rôle majeur dans la série «Fugueuse», à TVA, fait une tournée en Europe avec Dead Obies, puis quitté le groupe dont il faisait partie depuis près de 10 ans, voilà maintenant qu’il sort son premier album solo.

Le jeune homme, mieux connu sous le nom d’artiste Yes Mccan, lancera l’opus «OUI (tout, tout, tout, toutttte)» au Théâtre Rialto le 14 septembre prochain. Le disque est d’ailleurs déjà disponible en magasin depuis vendredi dernier. Le rappeur originaire de Granby promet un concert haut en couleur.

«On a fait toute une mise en scène sur mesure pour ce spectacle-là. Ça devrait être une expérience ‘‘live ’’vraiment organique, vraiment ‘‘cool ’’. J’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner », indique Mccan.

L’après-Dead Obies

Cet album survient peu de temps après l’annonce de son départ, en mai dernier, des Dead Obies, groupe de rap québécois qui s’est fait connaître dans les WordUP! Battles.

«À un certain moment je n’avais plus d’idées, je n’avais plus le ‘‘feeling ’’pour faire de la musique. J’avais besoin d’essayer des nouvelles choses, d’un nouvel environnement», explique Yes Mccan.

«J’ai exprimé mon désir de quitter et, à mon plus grand soulagement, les gars ont décidé de continuer le projet quand même. C’était vraiment une grande peur pour moi que le projet se termine, et je crois que c’était un peu pour ça que je continuais.»

Grâce à cette décision difficile, le rappeur a pu redevenir maître de son horaire.

«Dans un projet comme Dead Obies, tu es forcé de te “timer” avec cinq autres personnes», souligne celui qui incarnait Damien dans «Fugueuse».

Les chansons «Désirée» et «Forêts», qu’on a pu entendre dans la série qui mettait en vedette Ludivine Reding, sont les premières à avoir été écrites pour le LP. Elles sont le fruit d’une rencontre dans un chalet entre Yes Mccan, VNCE, membre des Dead Obies, Yen Dough et Ruffsound, des artistes du milieu hip-hop.

Approche instinctive

Puis, après le tournage de la série, une première expérience télévisuelle pour Jean-François Ruel, quelques déménagements et une tournée avec Dead Obies, Mccan s’est retrouvé avec deux chansons et très peu de temps pour composer la suite de l’album, dont la date de sortie était déjà prévue.

«Je n’ai pas eu le temps de faire l’album avant le printemps, avoue d’emblée l’ex-Dead Obies. Je n’ai comme pas eu le choix d’avoir une approche très instinctive. On a enregistré dans l’appartement de Yen Dough parce qu’on voulait un endroit où on était confortables et où on pouvait faire de l’improvisation.»

«La majorité des textes n’ont pas été écrits sur un cahier, mais directement dans le micro», illustre-t-il.

«OUI (tout, tout, tout, toutttte)» est donc le résultat d’une approche différente de ce que Mccan avait connu, qui a beaucoup inspiré le rappeur.

«Je n’étais plus certain que j’étais encore en amour avec l’idée de faire de la musique. L’album m’a permis de renouer avec le plaisir de faire de la musique et, en plus, j’ai rencontré du monde formidable. J’ai juste hâte de faire d’autre musique!», lance Yes Mccan.

L’opus de 10 chansons comprend plusieurs collaborations, notamment avec le «beatmaker» vxnyl, Caballero & JeanJass, et Cape Tula.

Sans regret d’avoir quitté ses amis de Dead Obies, Jean-François Ruel n’a qu’une envie : continuer à se développer et à faire de la musique.

«J’ai fait la musique que j’avais envie de faire à ce moment-là, et je n’irai pas vers la même place quand je vais faire de la nouvelle musique. Je suis encore dans l’exploration, car je ne suis pas au niveau où je peux dire que je suis accompli au niveau de la musique», conclut le jeune homme.

Un premier concert solo perturbé

Yes Mccan offrait son tout premier spectacle solo au Festival de musique émergente (FME) à Rouyn-Noranda, le 30 août. Cependant, il n’a pu y offrir que trois pièces.

Après la troisième chanson, les musiciens ont décidé de mettre un terme au spectacle puisqu’il y avait un fumigène dans l’air. La salle a dû être évacuée, et des personnes incommodées par la fumée projetée par un spectateur pendant le concert auraient été transportées à l’hôpital.

«On était pas mal étouffés sur le ‘‘stage ’’, c’était difficile de respirer. Et notre équipement a été un peu endommagé», raconte Mccan.

Ne voulant tout de même pas laisser les «fans» qui s’étaient déplacés sur leur appétit, Yes Mccan et ses musiciens ont organisé un mini-concert extérieur.

«J’ai invité les gens à nous rejoindre dans la ruelle en arrière. On a mis les ‘‘beats ’’ dans la ‘‘van ’’et on a chanté deux chansons avec les ‘‘fans ’’. Ç’a été un bon ‘‘turnout ’’ finalement, sauf que la glace n’est pas brisée de notre côté encore.»

Yes Mccan sera au Théâtre Rialto le 14 septembre à 20h pour le lancement de son album.