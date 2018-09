LNH: des saisons de 40 victoires tombées dans l'oubli

Les gardiens ayant signé 40 victoires en une saison ne sont pas aussi nombreux que nous pourrions être portés à le croire. Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH), à peine une quarantaine d’hommes masqués sont parvenus à atteindre ce plateau, ce qui en fait tout son prestige.

Au-delà des légendes comme Martin Brodeur, Jacques Plante, Patrick Roy, Bernard Parent ou encore Terry Sawchuk, attardons-nous aux gardiens qui n’ont pas connu une carrière aussi glorieuse.

Au cours des récentes années, deux noms sautent aux yeux et le hasard a voulu qu’il s’agisse de deux Russes : Ilya Bryzgalov et Semyon Varlamov.

Ilya Bryzgalov

Bryzgalov a eu, de loin, ses meilleurs moments dans la LNH avec les Coyotes de Phoenix. Il s’est montré particulièrement redoutable en 2009-2010, lorsqu’il a totalisé 42 victoires, un sommet personnel.

Cette saison-là, seuls Brodeur (45) et Evgeni Nabokov (44) l’ont devancé à ce chapitre.

Mais il échangerait sûrement l’ensemble de sa carrière avec eux. Mais avec un curieux personnage comme lui, on ne sait jamais.

Semyon Varlamov

Pendant que l’étoile de Bryzgalov pâlissait, Varlamov était au firmament. En 2013-2014, il a signé pas moins de 41 gains à sa troisième saison avec l’Avalanche du Colorado, soit presque quatre fois plus que la campagne précédente (11).

Sauf qu’il n’a pu répéter ses exploits par la suite. En plus d’avoir des ennuis avec le système judiciaire américain pour une histoire de violence conjugale, il a été incommodé par les blessures, si bien qu’il a depuis été incapable de totaliser plus de 28 victoires en une saison.

Et ça ne risque pas de s’améliorer pour lui maintenant que Philipp Grubauer est son adjoint et qu’il fera tout pour lui subtiliser son poste de numéro 1. D’ailleurs, ce ne pourrait être qu’une question de temps.

Marty Turco

Comparativement à Varlamov, Marty Turco est un modèle de constance. Comme lui, il n’a dépassé qu’une seule fois le cap des 40 victoires, en 2005-2006. Il a cependant franchi à plusieurs reprises celui des 30.

De plus, Turco peut se targuer d’avoir poussé les Stars de Dallas à se départir du futur membre du Temple de la renommée Ed Belfour après la saison 2001-2002 et d’être le gardien le plus victorieux de cette concession. Ce n’est pas rien.

Tout comme le fait d’être arrivé deuxième au scrutin pour le trophée Vézina en 2003, derrière un certain Brodeur.

Mais on dirait que Turco est tombé dans l’oubli, lui qui ne figure jamais dans les palmarès des meilleurs de l’histoire à sa position.

Roman Turek

On peut aussi dire cela de Roman Turek. Enlevez la saison 1999-2000 de son «curriculum vitae» et on ne souviendrait plus trop de lui.

Cette saison-là, les Blues de St. Louis formaient une formidable machine de hockey, remportant le trophée des Présidents après avoir dominé la section Centrale.

Ce fort rendement a paru dans les statistiques de Turek, auteur d’une fantastique fiche de 42-15-7. Sa moyenne de buts alloués de 1,96 lui a d’ailleurs procuré le trophée William M. Jennings, décerné depuis 1982 au meilleur de la LNH à ce chapitre.

Roger Crozier

Parlant de trophée, Roger Crozier en a eu un à son nom. De 2000 à 2007, la LNH a remis le «Roger Crozier Saving Grace Award» au gardien ayant maintenu le meilleur pourcentage d’arrêts. Qui s’en souvient?

Comme tout est dans tout, Turco l’a obtenu deux fois.

On a ainsi voulu souligner l’expertise aujourd’hui méconnue de Crozier devant le filet durant sa carrière, qui s’est échelonnée de 1964 à 1977. Au cours de celle-ci, il a atteint le symbolique plateau des 40 victoires une seule fois, en 1964-1965, mais à sa décharge, c’était mathématiquement plus difficile que de nos jours compte tenu du fait que le calendrier comptait moins de matchs.

Ça vaut bien un trophée pour la postérité.

Wayne Stephenson

La saison 1975-1976 constitue une exception dans la carrière de Wayne Stephenson. Il a alors explosé avec 40 victoires. C’est toute une différence par rapport à ses sept gains de la campagne précédente. Et à ses 12 de la suivante.

À cette époque, les Flyers de Philadelphie étaient à leur apogée. Leurs deux conquêtes de la Coupe Stanley ont effectivement eu lieu en 1974 et en 1975, avant leur défaite en finale contre le Canadien de Montréal en 1976.

Pelle Lindbergh

Restons chez les Flyers pour quelques mots sur Pelle Lindbergh, vainqueur du trophée Vézina en 1985 à la suite d’une saison de rêve de 40 victoires.

Avant ce fait d’armes, Lindbergh avait gagné 23 rencontres à sa meilleure année. Vous avez dit anomalie?

Mentions spéciales

Jim Carey

Dans l’imaginaire collectif, Jim Carey est considéré comme l’un des plus grands «flops» de l’histoire à la position de gardien. Mais comme le gagnant du trophée Vézina en 1996 n’a jamais remporté 40 matchs en une saison pendant sa courte carrière de cinq ans et seulement 172 rencontres, son nom fut écarté de cette liste.

Andrew Raycroft

Tout comme celui d’Andrew Raycroft, qui avait été fumant en 2003-2004 à sa première saison complète dans le circuit Bettman. Ses statistiques (fiche de 29-18-9, moyenne de 2,05 et taux d’efficacité de ,926) lui ont même procuré le trophée Calder à titre de recrue par excellence.