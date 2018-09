Maladie mortelle pour les chiens: le parvovirus fait des ravages sur la Côte-Nord

SEPT-ÎLES – Plusieurs cas de parvovirus, cette maladie mortelle pour les chiens, sont apparus au cours des dernières semaines à Sept-Îles et à Uashat mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord. Si la situation n’est pas aussi critique qu’en 2016, les autorités poursuivent la sensibilisation pour éradiquer le virus.

Le parvovirus se transmet par les excréments de chien. Il peut survivre dans l’environnement pendant des mois. Devant près d’une dizaine de cas recensés au cours des derniers jours à Uashat mak Mani-Utenam, la SPCA de la Côte-Nord a demandé à la Sécurité publique de la communauté innue de rappeler aux propriétaires de chiens de garder leur animal attaché pour éviter la propagation.

«Certains cas de parvovirus nous ont été rapportés. On a récupéré les dépouilles de certains animaux. On ne parle pas d’une grande quantité, c’est moins de 10 dans la dernière semaine», a expliqué la directrice de la SPCA Côte-Nord, Lucie Dionne.

À la clinique vétérinaire Septilienne, des précautions sont prises pour éviter la propagation du virus. Deux cas y ont été diagnostiqués récemment. On demande aux clients dont le chien a des symptômes (diarrhée, vomissements) liés à la maladie de laisser l’animal à l’extérieur, le temps de procéder à un test.

«À la clinique, on a préféré mettre des avertissements pour que les personnes soient au courant de faire attention, a précisé la technicienne en santé animale Andréa Maltais. Ici, on désinfecte les lieux, on fait particulièrement attention.»

En 2016, une quarantaine de cas de parvovirus ont été identifiés. Une vaste campagne de vaccination dans la communauté innue a permis de protéger de nombreux chiens. Mais devant les quelques cas récents, la vigilance reste de mise pour éviter l’épidémie.