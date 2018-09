Max Pacioretty ne négociera pas durant la saison

Le capitaine du Canadien de Montréal, Max Pacioretty, n’a pas l’intention de négocier une nouvelle entente durant la saison 2018-2019.

C’est ce qu’il a mentionné durant un court point de presse tenu en marge du tournoi de golf de son coéquipier Jonathan Drouin, jeudi.

La veille, le chroniqueur du Journal de Montréal Marc De Foy, avait cité des sources bien au fait du dossier. Celles-ci précisaient que l’attaquant et son agent Allan Walsh refuseront de tenir des pourparlers après le 3 octobre, date du match inaugural du Tricolore.

Conséquemment, le directeur général de l’équipe, Marc Bergevin, pourrait «se retrouver à court de solutions s’il n’envoie pas Pacioretty sous d’autres cieux» d’ici là. Pour sa part, Pacioretty a indiqué qu’il s’attendait à amorcer le calendrier régulier avec le Bleu-Blanc-Rouge.

Le numéro 67 doit écouler cette saison la dernière année d’un contrat de six ans et de 27 millions $. Il sera admissible au marché des joueurs autonomes le 1er juillet 2019. L’Américain a éprouvé des ennuis en 2017-2018, totalisant 17 buts et 20 mentions d’aide pour 37 points en 64 matchs.

Le Canadien tiendra son tournoi de golf annuel lundi prochain.