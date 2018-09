Omnium Placements Mackenzie : Corey Pereina en tête

MONTRÉAL - L’Américain Corey Pereira n’a pas fait les choses à moitié en ouverture de l’Omnium Placements Mackenzie, jeudi, au club de golf Elm Ridge.

En ramenant une carte de 63, neuf coups sous la normale, Pereira a fracassé par deux coups la marque du parcours Nord du club Elm Ridge établie en matinée par Blake Olson qui occupe seul le deuxième rang après la première journée de l’avant-dernier tournoi de la saison du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada chapeauté par Circuit Canada Pro Tour.

Les Américains Theo Humphrey, Paul McConnell et Matthew Picanso partagent le troisième rang à 66 (-6).

Pereira a ramené une carte ponctuée de neuf oiselets. Il a joué un premier neuf de 29 avec des oiselets à tous les trous, sauf les 3e et 4e. Il a ajouté deux autres oiselets aux 13e et 14e fanions.

«C’est étrange à dire après une telle ronde, mais du tertre de départ au vert, j’ai joué de façon plutôt médiocre, mais avec le fer droit en main, c’était presque incroyable. Je n’ai jamais aussi bien fait de ma vie sur les verts», a dit le Californien âgé de 23 ans. Pour appuyer les dires de Pereira, mentionnons qu’il a eu besoin de seulement 11 coups roulés à ses neuf premiers trous.

La journée a été marquée de performances dignes de mention des golfeurs amateurs québécois Christopher Vandette et Étienne Papineau qui ont tous deux remis des cartes de 70 (-2).

Champion junior canadien et à sa première année au sein de la formation de développement de Golf Canada, Vandette a connu un départ canon avec des oiselets à ses 3e, 4e et 5e trous. Il a bouclé la journée avec cinq oiselets et deux bogueys.

«Mon début de partie a fait disparaître toute trace de nervosité, a dit le golfeur âgé de 17 ans. Avant ma séquence de trois oiselets, de bons roulés m’ont permis de sauvegarder la normale à mes deux premiers trous.»

Vandette participe pour la première fois à un tournoi professionnel. Le mois dernier, il avait eu l’occasion de disputer le parcours de qualification de l’Omnium canadien RBC

Pour sa part, Papineau en est à une deuxième expérience dans un tournoi professionnel. Au début de la saison, il avait terminé en quadruple égalité au deuxième rang de la Classique Bérard Tremblay, un événement international de Circuit Canada Pro Tour.

Papineau n’a pas connu un début de ronde aussi spectaculaire que Vandette. Il montrait une fiche de plus-2 après sept trous avant d’y aller d’un oiselet à son 13e trou, un aigle au 14e et un autre oiselet au 16e.

«Je m’inscrits toujours à un tournoi avec l’intention de le gagner, mais cette semaine, je veux avant tout avoir du plaisir en espérant faire le mieux possible contre des joueurs d’un tel calibre», a commenté le golfeur de 21 ans du club Pinegrove.

Parmi les autres Québécois en lice, Vincent Blanchette (Pinegrove) a joué 70, deux coups de mieux que Tim Alarie (St-Jérôme), Sonny Michaud (La Tempête) et Marc-Étienne Bussières (Longchamp).