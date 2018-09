10 rouges à lèvres inspirés des personnages de nos séries préférées

Cet automne, on s’inspire des personnages de nos séries télé favorites pour mettre la main sur notre nouveau rouge à lèvres préf.

Et restez jusqu’à la fin, on vous révèle quelle teinte Cheryl Blossom porte dans Riverdale.

1. Eleven de Stranger Things

Le look beauté d’Eleven au bal de finissants à la fin de la saison 2 de Stranger Things est trop cute. On se demande d’ailleurs si c’est Hopper qui l’a maquillée? #omg #meilleurpapa

Pour recréer l’effet naturel et brillant du look, le gloss Christina de Buxom (21$) est parfait.

2. Samantha White de Dear White People

Samantha est trop belle et trop cool, alors c’est certain qu’on veut copier son look. Surtout quand elle porte une teinte comme celle-là qui va bien à littéralement tout le monde.

En plus d'être hydratant, le baume Spiced Berry de Revlon (8$) ira bien à toutes les carnations.

3. Serena de Gossip Girl

Blair est la reine du style, elle a donc porté une grande variété de rouges à lèvres durant toutes les saisons de Gossip Girl, mais Serena elle, restait toujours assez naturelle.

Pour copier son look de déesse grecque naturelle, les gloss repulpants de Clinique (23$) sont parfaits et vous pouvez choisir la teinte qui va avec votre teint.

4. Jessica de 13 Reasons Why

Jessica ne l'a pas eu facile dans les 2 saisons de 13 Reasons Why, mais elle reste forte et tente de prendre sa vie en main. Et puisque terrasser son oppresseur ça prend beaucoup d'énergie, elle porte souvent un maquillage naturel.

Le gloss Lip Lingerie de Nyx dans la couleur Maison (10$) est parfait pour copier le look «je me suis réveillée comme ça» de Jessica.

5. Wendy de L’Académie

Wendy est connue pour porter des brillants sur les yeux, alors on n’a aucun doute qu’elle oserait le même look sur les lèvres.

On est certains qu’elle tomberait en amour avec le gloss holographique Selena de Buxom (24$).

6. Lydia de Teen Wolf

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Teen Wolf (@teenwolf) le 1 Août 2017 à 2 :50 PDT Au premier regard, Lydia peut avoir l’air superficielle, mais plus on apprend à la connaître, plus on réalise qu’elle est intelligente et forte...

... Comme Kylie! Alors pour l’imiter et devenir badass, on porte la teinte Baddie de Kylie Jenner (30$ US)!

7. Raph de Jérémie

Raphaëlle, interprétée par Claudia Bouvette, est belle et elle le sait. Elle garde son look simple et laisse parler sa beauté naturelle.

Mais elle passe beaucoup de temps dehors et on espère qu'elle protège quand même ses lèvres avec un produit comme le baume teinté de Fresh (29$) qui possède un indice de protection solaire de 15.

8. Kara Danvers de Supergirl

Quoi de mieux dans la vie que de se sentir comme une super-héroïne. Rien!

Le rouge à lèvres Magenta Affair de Maybelline (11$) est l’allié parfait pour sauver le monde (ou juste notre look une journée où rien ne fonctionne).

9. Emily de Pretty Little Liars

Emily en a vécu des affaires durant toutes les saisons de Pretty Little Liars, peu de gens ont une vie aussi mouvementée.

Une chance que Bite Beauty existe pour lui remonter le moral avec ses produits naturels et faits au Canada. On imagine qu'elle aime porter le rouge à lèvres Honeycomb de Bite (30$) pour mettre en valeur son visage parfait.

10. Cheryl de Riverdale

Ne vous inquiétez pas, on ne pourrait pas oublier Cheryl et son rouge à lèvres légendaire même si on le voulait!

L’artiste maquilleuse de Riverdale a avoué qu’elle utilise la teinte Red Velvet de Lime Crime (26$). Bye, on s’en va l’acheter de ce pas!

