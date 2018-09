PlayStation présente une exclusivité canadienne pour les fans de NHL

Un bundle PlayStation sera bientôt lancé en exclusivité sur le marché canadien, soulignant le lancement de la nouvelle saison NHL.

Le bundle, vendu à 379,99 $, inclut une PlayStation 4 1To, une manette sans fil DualShock 4, et le jeu NHL 19.

courtoisie

NHL 19, qui met en vedette P.K. Subban sur son coffret, vous permettra de jouer au hockey sur les bonnes vieilles patinoires extérieures de votre enfance. Évidemment, il faudra travailler fort pour éventuellement devenir un vrai de vrai pro!

courtoisie

Il y aura aussi plus de 900 options de personnalisation pour votre «bonhomme», dont des hoodies, manteaux d’hiver, ‘tites laines, et bien plus.

courtoisie

Le bundle PlayStation 4 X NHL 19 sera disponible en magasin le 14 septembre 2018.