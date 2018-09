Politiciens parfaits

Un emprunt mal avisé, une arrestation en pleine nuit ou l’embauche d’une petite personne pour animer une soirée Nain-Jean-Baptiste dans un bar et l’adversaire, pourtant jamais à l’abri, part en guerre.

Regardons cela de plus près. L’emprunt de 55 000 $ d’Éric Caire de la CAQ. Erreur de jugement ? Oui. A-t-il accordé des faveurs au prêteur ? Non. A-t-il tout remboursé ? Oui. S’agissait-il de circonstances spéciales ? Oui, un divorce. Moi, je passe à autre chose.

Le député et candidat péquiste Guy Leclair est arrêté pour facultés affaiblies. Ce n’est pas la première fois. A-t-il droit à la présomption d’innocence ? Oui. Je passe à autre chose, pour l’instant.

Stéphane Laroche, caquiste et ex-tenancier de bar, a vu son permis d’alcool suspendu trois fois pour avoir admis des mineurs en plus d’avoir enfreint la Loi sur l’équité salariale. Soit. Par contre, des soirées Nain-Jean-Baptiste et Saint-Valentin avec des bracelets indiquant la disponibilité sexuelle des clients pointaient vers un candidat possiblement en déficit de matière grise.