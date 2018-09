Scabi, le roi du spaghetti !

Scabi 2016, San Valentino, Romagna, Italie

Prix : 18,45 $

Code SAQ : 11019831

Alcool : 14 %

Sucre : 2,1 g/l

Note : *** $$

Comme la tomate avec laquelle il fait un duo parfait, le sangiovese est apprêté à toutes les sauces partout dans le monde. Originaire de Toscane, il est aussi largement cultivé en Émilie-Romagne, haut-lieu de la gastronomie italienne. Cultivé en bio et vinifié par le talentueux Roberto Mascarin, cette cuvée Scabi fait partie des meilleurs vins de sangiovese que j’ai goûté cette année sous les 20$ ! Élevé 6 mois en cuves inox (50%) et en barriques de 2e passage (50%), il offre un nez bien parfumé de cassis, de réglisse, de violette et de fumée. Un fruit nourri en bouche, de bonne densité avec des tanins souples et étoffés. Précis et doté d’une franche acidité qui donne de l’élan à une finale assez soutenue et savoureuse. Bref, ce sera le roi incontestable de votre sauce à spag cet automne!