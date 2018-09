Silva a le vent en poupe

Après un lent départ, Alejandro Silva s’est drôlement adapté à sa nouvelle équipe et à la MLS. Le match du week-end dernier en a fourni un bel échantillon.

L’Uruguayen a eu toutes sortes de chances de marquer. Il a toutefois soit manqué de précision, soit s’est fait voler par le gardien Luis Robles.

Il a été, comme c’est souvent le cas, électrisant dans le couloir droit en créant des chances de nombreuses façons, mais surtout avec sa vitesse.

Il a finalement obtenu une passe décisive en toute fin de rencontre. Une petite récompense pour cette soirée bien menée.

« Quand l’équipe joue bien, on va créer des occasions, j’espère qu’on va continuer comme ça dans les prochains matchs », a-t-il mentionné pour expliquer les nombreuses chances obtenues contre les Red Bulls.

Plaisir

À certains moments, on a vu Silva rigoler après avoir été frustré par un arrêt spectaculaire de Robles. On se demandait si c’était par dépit ou par frustration.

« Je m’amusais sur le terrain, on gagnait le match », a-t-il assuré en admettant qu’il faudra être plus tranchant.

« Ce sont des chances que tu veux convertir parce que dans d’autres matchs on en aura besoin. »

Silva n’a donc pas toujours le compas dans l’œil, mais il compense drôlement avec son talent de passeur.

Il a déjà une dizaine de passes décisives cette saison et a ainsi rejoint Felipe (2012) et Blerim Dzemaili (2017) pour le plus grand nombre de passes dans une saison. À moins d’une léthargie ou d’une blessure, Silva battra le record.

Mois de rêve

On voit peut-être moins Jeisson Vargas depuis le début de l’été, mais le jeune Chilien, qui aura 21 ans la semaine prochaine, est sur un nuage.

En effet, il est devenu papa au cours de l’été et sa vie, qui a déjà été un peu plus tumultueuse, est en train de drôlement se calmer.

« Le dernier mois a été le meilleur de ma vie même si je ne dors pas beaucoup. La maturité ne vient pas d’un jour à l’autre. »

Par ailleurs, Vargas a reconnu que même si on l’a souvent vu à l’aile droite, il est surtout à l’aise dans l’axe, ce qui pourrait aider l’équipe s’il peut éclore.

« J’ai déjà parlé avec Rémi, il sait que je me sens le plus à l’aise au milieu comme 10, c’est ma position naturelle. Mais il y avait des besoins à droite. »