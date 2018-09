SNC-Lavalin a perdu 5 G$ de revenus

Le cauchemar de la multinationale québécoise a débuté en février 2012, lorsqu’elle a révélé l’existence de paiements irréguliers de plusieurs dizaines de millions de dollars. On apprendra plus tard qu’ils étaient liés à des scandales de corruption touchant la construction du nouveau Centre universitaire de santé McGill, à Montréal, et à des contrats en Libye.