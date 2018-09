Trop de Gémeaux... Et les Emmy, alors?

Chaque année, il se trouve quelqu’un pour faire des gorges chaudes à propos du nombre de prix Gémeaux qu’accorde l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Mardi, Véronique Lauzon de La Presse y allait de son grain de sel, laissant entendre qu’il y a des Gémeaux pour tout le monde.

Ces grincheux sont les mêmes qui vantent les prix Emmy, l’équivalent de nos Gémeaux à la télé américaine. La différence, c’est qu’on distribue des dizaines et des dizaines de trophées Emmy de plus que les Gémeaux. Les doigts d’une main ne sont pas suffisants pour compter tous les galas Emmy qui se tiennent en une seule année.

Le prochain gala, le plus important, sera diffusé au réseau NBC le 17 septembre. Il s’agira du sixième gala après ceux de New York, San Francisco, Indianapolis, Seattle et Lawrenceburg, en Indiana. Si je n’en oublie pas. Des Emmy, en voulez-vous, en v’là !

Le gala de septembre compte 45 catégories différentes pour les vedettes de l’écran et 74 pour les artisans qui œuvrent dans l’ombre. Si vous pensez qu’avec 12 nominations chacune, les séries District 31 et Fugueuse risquent d’être trop honorées au gala des Gémeaux, le 16 septembre, dites-vous que le lendemain, Game of Thrones et Saturday Night Live auront respectivement 22 et 21 occasions de remporter des Emmy.

SNL, CHAMPION TOUTES CATÉGORIES

Depuis sa création en 1975, Saturday Night Live a gagné 252 trophées Emmy, et Lorne Michael, son créateur, en a ramené 82 chez lui. Et ce n’est pas fini. Même si elle a remporté le Grand Prix de l’Académie en 2004, Fabienne Larouche, la scénariste de télé la plus prolifique du monde, n’a même pas besoin de tous ses doigts pour compter ses prix Gémeaux. Il faut dire qu’elle a boudé le concours durant quelques années parce qu’il y manquait, selon elle, au moins une catégorie : celle des séries quotidiennes !

Le nombre de prix Gémeaux a bondi. Il y a cinq ans, il y en avait moins de 100, on en compte maintenant 130. Ce n’est pas qu’artistes et artisans de la télé soient devenus complaisants, mais la création, qui se limitait hier au petit écran, prend aujourd’hui plusieurs formes grâce aux possibilités d’internet et de ses centaines de chaînes.

C’est tout simplement cette évolution que reconnaissent les nouvelles catégories de prix Gémeaux, n’en déplaise aux grincheux qui croient que l’Académie veut donner des prix à tout le monde.

PARIS FAIT LA LEÇON À MONTRÉAL

Ariane Mnouchkine et son Théâtre du Soleil ont le courage de défendre la liberté de création, ce que n’ont pas su faire les pleutres de la direction du Festival international de jazz de Montréal.

Dans une version remaniée pour en faire une réponse aux gardes rouges de la rectitude politique et aux zouaves de l’appropriation culturelle, Kanata prendra l’affiche à Paris au mois de décembre.

Les détracteurs, s’ils sont de bonne foi – ce qui n’est pas avéré –, constateront alors que Robert Lepage, loin d’être indifférent à la cause des Autochtones, compte parmi leurs plus fidèles alliés. « Des alliés comme Robert Lepage, il n’y en a pas beaucoup qui traînent », avait affirmé courageusement Konrad Sioui, grand chef de la nation huronne-wendat de Wendake, en apprenant l’annulation du spectacle.