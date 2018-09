Un message déterminant Jake

Il y a de ces gens croisés au hasard de la vie dont l’incidence sur celle-ci est inattendue. Si le nom Jake Evans revient de plus en plus dans les discussions concernant les meilleurs espoirs de l’équipe, c’est en grande partie grâce à Jeff Jackson.

Avant d’officiellement l’accueillir avec les Fighting Irish de Notre-Dame à l’automne 2014, Jackson a fait venir dans son bureau celui que le Canadien venait tout juste de sélectionner au 7e tour du repêchage.

« Il m’a quasiment retranché, a raconté Evans, au terme de la première journée du camp des recrues. Il trouvait que je ne poussais pas assez, que je n’étais pas assez intense. Il a été direct et m’a dit que je ne me rendrais jamais loin si je ne démontrais pas plus de constance. »

Le message a eu l’effet d’une bombe. En fait, il a tellement porté qu’Evans a terminé son parcours universitaire avec le C de capitaine brodé sur son chandail.

Avec les pros en Suisse

De plus, bien qu’ennuyé par une hernie sportive l’hiver dernier, Evans a trouvé le moyen de dominer la colonne des pointeurs de sa formation avec une récolte de 46 points, dont 13 buts.

Ce qui lui a valu le troisième rang de la conférence Big-10.

Néanmoins, il a soutenu avoir connu un creux de vague au retour de la pause de Noël, ce qui l’a forcé à passer sous le bistouri au mois de mai.

« Je suis parvenu à reprendre le temps perdu à compter du mois de juillet. Je me suis assuré de renforcir les muscles de mon tronc pour m’assurer que cette blessure ne mène pas à d’autres problèmes. »

Cette constance développée au fil des ans lui a même valu une invitation pour représenter le Canada à la coupe Spengler, en décembre dernier, en Suisse. Une occasion qui ne se présente pas souvent pour un joueur de niveau universitaire.

« Ça m’a offert une belle préparation pour les semaines qui viennent. J’ai pu côtoyer les pros, les connaître, voir de quelles façons ils se préparent. Jouer du hockey de ce niveau était également fantastique. »

Quatre ans plus tard

Quatre longues années se sont écoulées depuis que Trevor Timmins a prononcé le nom de Jake Evans sur le parquet du Wells Fargo Center de Philadelphie.

Avant de signer son premier contrat avec le Canadien, en avril dernier, le joueur de centre a pris le temps de terminer son stage de quatre saisons avec les Fighting. Formation qu’il a aidée à atteindre la finale du Frozen four, dans la NCAA.

Il est maintenant prêt à faire le saut chez les professionnels.

« Il y a longtemps que j’avais hâte de revêtir l’équipement du Canadien », a-t-il lancé.

« C’est certain qu’il y aura plus de matchs qu’au niveau universitaire, mais puisque l’école est terminée, j’aurai plus de temps pour prendre soin de mon corps, a-t-il ajouté. J’aurai également le temps de peaufiner quelques détails sur lesquels je n’avais peut-être pas le temps de travailler. »