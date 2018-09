Une célèbre chaîne YouTube lance un jeu fait au Québec

Le studio de jeux vidéo montréalais Outerminds s’est associé à Ethan et Hila Klein, le couple américain derrière la chaîne de divertissement YouTube h3h3Productions pour lancer leur tout premier jeu mobile.

H3H3: Ball Rider, qui est accessible depuis cette nuit, est un jeu de course dans lequel le joueur doit propulser Ethan dans des tunnels à l’aide de sa sueur (ouache!), tout en étant guidé par sa femme, Hila pour tenter d’éviter les nombreux obstacles. Votre but? Vous rendre le plus loin possible avant de vider votre jauge d’énergie.

Courtoisie

Courtoisie

Le jeu est totalement à l’image de la marque H3H3 avec ses nombreuses références humoristiques, mais aussi dans son design pixel art. Les versions numériques des créateurs sont fidèles à leur vrai look, portant même les vêtements de leur collection de mode lancée l’année dernière, Teddy Fresh.

Courtoisie

Avec Ball Rider, on plonge totalement dans l’univers déjà très coloré de H3H3Productions. Ethan et Hila font leurs propres voix pour expliquer certaines fonctions, mais, surtout, vous faire rire. À noter que la voix française a été interprétée par Guiz de Pessemier de la marque québécoise Le Jeu C’est Sérieux.

Le jeu n’est pas nécessairement facile au début, mais après le tutoriel, vous devriez être à l’aise avec les contrôles. Même s’il est gratuit, le jeu offre une valeur digne d’un premium avec ses nombreuses fonctionnalités, dont des power ups, l’absence de pubs obligatoires, les garde-robes de vêtements cocasses, les défis, etc.

Courtoisie

Outerminds n’en est pas à sa première collaboration avec une célèbre chaîne YouTube. Le studio a collaboré avec PewDiePie, la plus grande star YouTube, sur deux jeux: PewDiePie Legend of the Brofist et PewDiePie’s Tuber Simulator.

H3H3: Ball Rider est disponible pour Android et iOS.