US Open: Serena Williams en finale, y visera un 24e titre record

NEW YORK | Serena Williams, en quête d’un 24e trophée en Grand Chelem qui lui permettrait d’égaler le record absolu de Margaret Court, s’est qualifiée pour la finale de l’US Open en surclassant la Lettonne Anastasija Sevastova (18e) en deux sets (6-3, 6-0) en à peine plus d’une heure, jeudi à New York.

Un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, la cadette des soeurs Williams (36 ans) affrontera en finale une autre Américaine, Madison Keys (14e), ou la Japonaise Naomi Osaka (19e), opposées dans la seconde demi-finale.