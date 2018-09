[VIDÉO] Mikhaïl Ahooja dévoile ses trois adresses préférées dans son quartier

Dans quel quartier habitent vos vedettes et influenceurs préférés? Quelles sont leurs adresses de prédilection?

L’équipe de Silo 57 a décidé de répondre à ces grandes questions existentielles que TOUT le monde se pose en lançant une nouvelle série vidéo: «Dans le quartier de...»

Le premier à s’être prêté au jeu est le comédien Mikhaïl Ahooja. Ce dernier cumule les rôles au petit écran depuis maintenant plus de 10 ans et a également participé à quelques longs-métrages. Actuellement, on peut le voir dans la populaire série jeunesse Jérémie, à VRAK, dans le rôle de Grégory Dumontier.

Vous vous êtes déjà demandé dans quel bar Mikhaïl sortait avec ses amis, ou encore dans quel restaurant il aime bien aller manger avec sa blonde? Silo 57 a enfin les réponses!

Bienvenue «Dans le quartier de Mikhaïl Ahhoja»!

