[VIDÉO] Une marionnette trans pour aider les jeunes

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais a lancé mercredi des capsules pédagogiques mettant en vedette une marionnette trans qui visent à aider de jeunes enfants aux prises avec ces questions.

«C’est pour un enfant qui explore son identité de genre ou qui exprime des besoins, parce que cela existe, a expliqué Jasmin Roy en entrevue à Denis Lévesque à LCN, mercredi. On ne dit jamais à un enfant qu’il est trans, ce n’est pas cela qu’on fait.»

Appelée Julien, cette marionnette, qui est appuyée par quatre fascicules éducatifs, a pour but d’accompagner les jeunes dans leurs questionnements concernant leur genre et pour outiller les parents et les éducateurs.

Jasmin Roy a précisé que ces outils seront fournis sur demande dans des garderies ou des écoles où il y a une demande pour un tel accompagnement concernant l’identité de genre. Ils ne seront pas distribués à grande échelle.