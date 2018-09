CLOUTIER, Céline



Le 1er septembre 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Céline Cloutier.Elle laisse dans le deuil sa soeur Nicole Cloutier, son frère Michel Cloutier (Louise), ses neveux et nièces, Johanne Rome, Pierre Rome et Jean-François Cloutier, son compagnon de vie M. Yvon Nadeau et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le dimanche 16 septembre 2018 de 13h à 16h à505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne cérémonie aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.