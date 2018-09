5 vins pour la saison des tomates

Avec le retour à l’école et le long week-end de la fête du Travail, arrive la saison des tomates.

Je fais personnellement ma sauce tomate depuis des années. C’est un peu ma façon de mettre en pot l’été pour pouvoir le savourer une bouchée à la fois durant les mois froids de l’année. C’est dans cette optique que je vous propose quelques vins de saison pour taquiner ce fruit qui est au mieux à ce temps-ci de l’année. Profitez-en pour acheter les tomates du Québec et redécouvrir les tomates ancestrales. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup. Ç’a été pour moi une façon de revenir au goût de la tomate de mon enfance. Petit truc pour pouvoir en profiter pleinement, ne mettez jamais ces dernières au frigo.

Je vous rappelle que la fête des vendanges de Magog-Orford a encore lieu cette fin de semaine. Ce sera une occasion unique de rencontrer plusieurs artisans locaux. Vous aurez tous les détails sur fetedesvendanges.com.

Chianti Classico, Fontalpino, 2015

Photo courtoisie, SAQ

Fattoria Carpineta Fontalpino : Nouvellement arrivé sur le millésime 2015, ce chianti est issu d’agriculture biologique. Ce vin aux notes d’épices douces, de réglisse et de tabac aux cerises offre une bouche fraîche et élégante aux notes de garrigue et moka. Au risque de me répéter, le sangiovese, cépage du chianti, est pour moi le meilleur compagnon à la tomate. Ce vin sera l’accord classique à tous vos plats de pâtes favoris, accompagnés de sauce tomate. Une pizza margarita avec quelques olives sera aussi tout à fait délicieuse.

13,5 % Italie | Vin rouge | 25,35 $ | 1,9 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 10969747

Bolgheri Rosso, 2016

Photo courtoisie, SAQ

Michele Satta : Cette région de la Toscane est connue pour ses grands vins à base de cabernet sauvignon et merlot. Il est généralement difficile de trouver des vins à prix plus abordables dans cette région, mais en voici un bel exemple. Assemblage de cabernet sauvignon, sangiovese, merlot et syrah, le vin a les allures d’un bordeaux avec une petite touche plus de fraîcheur, apportée par le sangiovese. Pour un accord avec des polpettes (boulette de veau et parmesan cuit dans la sauce tomate), vous allez en redemander.

12,5 % Italie | Vin rouge | 24,95 $ | 2,2 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 10843466

Langhe Nebbiolo, Botti, 2015

Photo courtoisie, SAQ

Pecchenino : J’ai eu l’occasion, à la suite de la visite du producteur il y a quelques semaines, de déguster toute la gamme du domaine Pecchenino. Le vignoble familial se spécialise dans la production de Dolcetto, cépage rouge de la région du Piémont. C’est par contre ici son nebbiolo que je vous propose de découvrir. Son nez magnifique de noyau de cerise et pétale de rose fait place à une bouche aux tanins patinés. Ce sera délicieux avec une assiette d’antipasto.

13,5 % Italie | Vin rouge | 29,00 $ | 2,9 g/l

★★★ ½ | $$$

CODE SAQ : 13675306

Pinot noir, 2015

Photo courtoisie, SAQ

Domaine Loubejac, Willamette Valley : Il est difficile de proposer des vins de l’Oregon sous la barre des 30 $. Loubejac, c’est le nom du petit village français où Laurent Montalieu a grandi. J’ai bien aimé ce pinot noir qui est joliment fruité sans être trop ambitieux. Son élevage en fût lui apporte une petite touche vanillée. Si vous avez envie d’une entrée de tomate confite et fromage frais avec un peu de pain de campagne grillé, ce sera une bouchée apéritive de saison.

14,5 % Oregon | Vin rouge | 25,05 $ | 2,9 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 12875533

Casa Santos Lima Bons Ventos 2017

Photo courtoisie, SAQ

Lisboa : Ma dernière suggestion à tout petit prix est disponible à la SAQ dépôt, mais aussi dans quelques succursales. Je vous propose ce rosé simple, mais juste pour accompagner une salade de tomates, melon d’eau et feta. Pour un petit clin d’œil à l’été qui s’achève, ce sera tout indiqué. Le fruité du vin et la petite pointe de sucre résiduel feront contrepoids au melon et au salé du fromage. Ce sera parfait pour une entrée colorée.

12,5 % Portugal | Vin rosé | 11,95 $ | 8,7 g/l

★ ½ | $

CODE SAQ : 12221151

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com