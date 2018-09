9 choses à savoir sur le rappeur Mac Miller

L’annonce de la mort du rappeur Mac Miller ce vendredi a pris tout le monde par surprise. Âgé de seulement 26 ans, le chanteur venait tout juste de lancer un nouvel album et il planifiait faire une tournée le mois prochain.

Le monde de la musique est certainement sous le choc.

Voici 9 choses à savoir sur l’artiste.

1. Son vrai nom était Malcom James McCormick, d’où son nom de scène Mac Miller

2. Il produisait de la musique sous le pseudonyme de Larry Fisherman

3. En plus d’être capable de chanter et rapper, Mac Miller pouvait jouer de la batterie, de la guitare et du piano

4. Selon Billboard, son album «Blue Side Park» a battu le record de Tha Dogg concernant le nombre d’exemplaires vendus en une semaine pour un album indépendant

5. Quand il était jeune, il avait un crush sur la comédienne de «That’s so Raven»

6. Il est sorti plusieurs années avec la journaliste Nomi Leasure

Ils ont habité ensemble et Miller a même accompagné Nomi à sa graduation.

7. Il était dépendant au «purple drank», une combinaison de prométhazine et de codéine

8. Plusieurs personnes le comparaient physiquement à l’acteur Robert Pattinson

9. Mac Miller et Ariana Grande ont été en couple pendant 2 ans

Les deux artistes ont vécu une relation passionnée qui s’est terminée de façon abrupte au printemps dernier. Selon les rumeurs, la consommation excessive de drogue de Miller aurait été un problème.