LANGLOIS, Normann



À Laval, le 6 septembre, est décédé à l'âge de 69 ans, Normann Langlois, époux de Carole St-Martin.Il laisse dans le deuil son épouse Carole, son fils Bruno et son épouse Geneviève, ses deux petits-fils Liam et Thomas, ainsi que plusieurs parents, amis et collègues.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le lundi 10 septembre de 14h à 19h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 19h.Des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.