JUNEAU, Françoise

(née Lepage)



De Repentigny, le 6 septembre, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Françoise Lepage Juneau.Elle laisse dans le deuil son époux M. Emile Juneau, ses enfants feu Louise, Josée (Daniel) et Jean (Chantal), ses petits-enfants Mylène, Nicolas, Mélissa, Valérie, Gabrielle, Camille et Marie-Claire, ses arrière-petits-enfants Rémi, Thomas, Emile, Léa, Théo, Abie et Anaïs, son frère et ses soeurs Jean, Murielle et Liliane ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de L'Assomption pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les funérailles suivront à 18h en la chapelle du complexe funéraire