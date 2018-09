Aucune baleine noire retrouvée morte au Canada cet été

Aucune baleine noire n’a été retrouvée morte en eau canadienne cet été, après une année 2017 tragique qui avait forcé la mise en place de mesures draconiennes pour les navires et les pêcheurs.

Une seule carcasse de baleine noire a été trouvée durant l’été, le lundi 27 août, au large des côtes du Massachusetts, aux États-Unis. Cette découverte porte le total à deux décès pour l’année 2018, si on compte celle retrouvée aussi dans les eaux états-uniennes en janvier, rapporte la plateforme Baleines en direct dans un récent bilan.

Une baleine s’est aussi empêtrée dans des engins de pêche dans la baie de Fundy à la fin du mois de juillet. Elle a été rescapée quelques jours plus tard.

Plusieurs individus ont par ailleurs été vus durant la période estivale, lors de surveillances aériennes.

En 2017, 18 baleines noires de l’Atlantique-Nord sont décédées. Des mesures avaient été mises en place par Pêches et Océans Canada pour réduire les risques d’empêtrement dans du matériel de pêche et de collision avec des navires.

Croisières

La limitation de vitesse imposée aux navires et la fermeture de corridors lorsque des baleines noires sont aperçues affectent toujours l’industrie des croisières, particulièrement à Gaspé et Sept-Îles. Toutefois, « c’est 50 % mieux cette année que l’an passé », dit René Trépanier, de l’Association des croisières du Saint-Laurent. « Mais on souhaite que les mesures soient améliorées et que d’autres technologies soient mises en place », ajoute-t-il d’un même souffle.

M. Trépanier applaudit le fait qu’il y ait eu très peu de mortalités de baleines noires cet été. « On peut présumer que ces mesures-là commencent à porter des fruits, mais je n’oserais pas affirmer cela haut et fort. C’est une bonne année, est-ce que c’est à cause des mesures mises en place ? C’est trop tôt pour se prononcer, mais c’est sûr que ça contribue. »

Pêches

L’année a été difficile pour les pêcheurs, qui ont dû jongler avec des zones de pêches fermées et une saison écourtée. « En fin de compte, oui, l’ensemble des contingents a été pris. Mais les pêcheurs ont travaillé dans des conditions difficiles, pressés par le temps et donc parfois dans des conditions météo difficiles », dit Jean Lanteigne, de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels.

Il est satisfait que la dernière année ait été plus facile pour les baleines noires, mais trouve difficile de mesurer si l’absence de mortalité dans les eaux canadiennes cette année est attribuable aux mesures mises en place.

Il recommande que, l’an prochain, il n’y ait plus de fermetures de zones permanentes, mais seulement lorsque des baleines sont aperçues.

Pêches et Océans Canada tiendront un point de presse vendredi pour faire état de la situation relative aux baleines noires de l’Atlantique-Nord.