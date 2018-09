Bach et Bottine en famille

Plus de 30 ans après avoir fait ses débuts au cinéma dans Bach et Bottine, Mahée Paiement a désormais pris l’habitude de regarder le célèbre Conte pour tous à chaque année avec sa fille Eva, 6 ans.

« Elle ne l’a pas vu d’un bout à l’autre. Elle a regardé des scènes ici et là. Elle comprend très bien que c’est moi, lorsque j’étais petite et tout. Elle adore ça. Le film passe chaque Noël ou en début d’année, alors comme c’est à la télé, on le regarde », explique-t-elle en souriant, croisée sur le tapis rouge à la première du spectacle de Sylvain Cossette jeudi soir.

La fillette a même trouvé quelques ressemblances avec sa mère, qui était âgée de 10 ans à l’époque.

« C’est un peu particulier pour elle. Ça lui fait drôle de voir maman plus jeune, mais quand je lui demande si elle trouve qu’elle me ressemble, elle me dit oui », raconte-t-elle.