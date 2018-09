Les propriétaires de dépanneurs et d’épiceries aimeraient pouvoir offrir à leurs clients des espaces bistros avec alcool dans leur établissement.

« Il faut penser d’abord aux consommateurs. La demande est là et elle est très forte », a indiqué vendredi au Journal le président de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADA), Pierre-Alexandre Blouin.

Selon ce dernier, le marché de la bière et du vin est en pleine explosion au Canada et aux États-Unis, notamment auprès des dépanneurs et détaillants alimentaires qui offrent des nouveaux concepts de consommation à leurs clients.