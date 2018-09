Big Air: une sixième place pour Alex Beaulieu-Marchand en Nouvelle-Zélande

Le Québécois Alex Beaulieu-Marchand a amorcé sa saison de ski acrobatique en prenant le sixième rang à l’épreuve de Big Air de la Coupe du monde de Cardrona, en Nouvelle-Zélande, jeudi.

L'Ontarien Evan McEachran (180,40 points) s’est hissé sur la deuxième marche du podium, tout juste derrière le Suisse Andri Ragettli (182,00). Le Néo-Zélandais Finn Bilous (180,20) a mis la main sur le bronze.

«J’étais juste content d’être de retour sur mes skis et à la compétition. C’était ma première compétition depuis les Jeux olympiques et je me sens en pleine forme», a mentionné Beaulieu-Marchand.

Le médaillé de bronze en slopestyle des Jeux olympiques de Pyeongchang a bien commencé la finale, se classant provisoirement deuxième après son premier saut grâce à une récolte de 92,40 points.

La deuxième descente de Beaulieu-Marchand lui a ensuite valu une note de 81,60, le faisant reculer au troisième échelon. Le pointage de son troisième saut étant moindre que ceux des deux premiers tours, il n’a pas été comptabilisé.

«Je ne suis pas vraiment satisfait du résultat, mais je suis satisfait de la performance. Le premier saut était nouveau et je l’ai bien exécuté. À mon deuxième saut, j’ai aussi tenté un truc que je n’avais pas fait en compétition avant et je suis vraiment content de l’exécution. J’aurais pu le faire un peu mieux, mais c’est sûr que je m’attendais à avoir un meilleur résultat», a commenté celui qui avait terminé quatrième de sa vague de qualification, mercredi.

«Je l’ai refait ensuite à ma troisième descente et c’est là que j’ai constaté que les juges n’aimaient vraiment pas. J’ai eu des commentaires de mes pairs qui disaient eux aussi que j’aurais mérité de meilleures notes.»

Les Canadiens Teal Harle et Noah Morrison ont respectivement terminé huitième et neuvième.

Du côté féminin, la jeune Britanno-Colombienne Elena Gaskell, 16 ans, a dominé et a été décorée d’or grâce à ses 170,40 points.

L’Américaine Caroline Claire (147,80) a été la médaillée d’argent. Une autre représentante de l’unifolié, Yuki Tsubota (146,00), a récolté la médaille de bronze. L’Ontarienne Dara Howell a pris le cinquième rang.