Brady Tkachuk et les autres jeunes loups

La thématique de la reconstruction frappe des deux côtés de la 417. À l’image du Canadien, les Sénateurs d’Ottawa se tourneront vers la jeunesse dans l’espoir de rebâtir leur équipe.

Si Jesperi Kotkaniemi incarne l’avenir à Montréal, Brady Tkachuk est le principal visage de la relance des Sens. Mais Tkachuk n’est pas l’unique gros nom parmi la banque d’espoirs. Les Logan Brown, Colin White, Drake Batherson, Alex Formenton et Filip Chlapik cogneront également à la porte du grand club.

« Il y a plusieurs bons jeunes, a mentionné Troy Mann qui dirigera les Sénateurs de Belleville cette année dans la Ligue américaine. Ça frappe aux yeux. Je le constatais dès le camp de développement à la fin du mois de juin. Nous comptons sur plusieurs bons jeunes attaquants. Ils ont bien repêché au cours des dernières saisons. Certains jeunes seront à Belleville, il n’y aura pas de la place pour tout le monde à Ottawa. »

La LNH avant l’école

Repêché au quatrième rang, immédiatement après Kotkaniemi, au dernier repêchage de la LNH à Dallas, Tkachuk a fait une croix sur sa carrière universitaire avec Boston University en paraphant un premier contrat professionnel le 13 août dernier.

« Il s’agissait de l’une des décisions les plus importantes de ma vie, a raconté Tkachuk à quelques heures d’un match contre les espoirs du CH. J’ai pensé à toutes les options. J’ai parlé avec mes proches et c’était le meilleur choix pour moi. Je veux jouer dans la LNH. »

Tkachuk, qui fêtera ses 19 ans le 16 septembre, cherchera à suivre les traces de son grand frère. Sixième choix au total à l’encan de 2016 par les Flames, Matthew a fait ses premiers pas à Calgary dans les mois qui ont suivi sa sélection.

« Oui, je crois que c’est possible de jouer à Ottawa dès cette année, a mentionné Brady. C’est mon rêve d’atteindre la LNH. Je crois que je suis prêt mentalement et physiquement pour ce défi. Je dois maintenant le prouver. Ce sera à moi de gagner mon poste. »

« C’est un bon joueur, il est même meilleur que Matthew, a répliqué en riant Colin White, un choix de premier tour (21e) des Sénateurs en 2015. Il travaille fort, mais j’aime le taquiner. Je le connais depuis mon enfance. Je l’avais texté il y a longtemps en lui disant qu’on allait le repêcher et finalement, c’est arrivé. »

Originaire de Boston, White a joué sous les ordres de Keith Tkachuk dans différentes ligues estivales au Massachusetts en compagnie de Brady et Matthew. L’hiver, la famille Tkachuk habitait dans la région de St. Louis où Keith a fini sa carrière dans la LNH en 2009-2010. Au Missouri, Brady a connu un autre très bel espoir des Sénateurs en Logan Brown, le choix de premier tour de l’organisation en 2010. Quand on dit que le hockey est un petit monde...

Tkachuk, White et Brown pourraient se retrouver très bientôt à l’intérieur du même vestiaire à Ottawa.

Des trous au centre

Il y a Matt Duchene et Jean-Gabriel Pageau. Après, c’est assez vague à la position de centre chez les Sénateurs. Si Tkachuk et White viseront un poste sur les ailes, Brown tentera de gagner la confiance de Guy Boucher à la position névralgique de centre.

« On voit tous ce qui se passe avec l’équipe et on se bat pour un poste, a mentionné Brown, le fils de Jeff Brown, un ancien défenseur des Nordiques de Québec. Que tu aies 18 ou 25 ans, le but est de te tailler un poste. Ça serait cool si plusieurs jeunes se taillaient une place, mais Ottawa doit aussi gagner des matchs. On doit donc prouver qu’on est prêts à aider l’équipe à gagner. »

L’an dernier, Brown a porté l’uniforme des Sens pour quatre rencontres avant de retourner pour une dernière saison dans la Ligue junior de l’Ontario à Windsor et Kitchener. Le géant de 6 pi 6 po et 220 lb a terminé l’année sur une bonne note avec 27 points en 19 rencontres éliminatoires avec les Rangers de Kitchener.

Si l’avenir est prometteur à Ottawa, il y a toutefois un gros bémol. Les Sénateurs ont sacrifié leur choix de premier tour en 2019 afin d’obtenir le centre Matt Duchene de l’Avalanche du Colorado l’an dernier. Pierre Dorion pourrait longtemps regretter cette transaction advenant le cas où son équipe remporterait la prochaine loterie pour le premier choix.