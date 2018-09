Carey Price sur la glace à Brossard

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a patiné en compagnie de l'instructeur Stéphane Waite, vendredi, au complexe d’entraînement de Brossard.

Le substitut Antti Niemi était également sur place. Victime d’une blessure au genou gauche et d’une commotion cérébrale en mars dernier, Andrew Shaw a également été aperçu sur la patinoire peu après midi. L’agitateur a subi une intervention chirurgicale à la fin du mois d’avril et sa convalescence était estimée à six mois ou plus.

L’organisation du Tricolore tiendra son tournoi de golf annuel lundi. Le camp préparatoire s’amorcera au cours de la semaine prochaine, des tests physiques étant prévus jeudi. Également, une partie intra-équipe aura lieu le 16 septembre, la veille de la première rencontre hors-concours du Canadien.