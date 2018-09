Le duel que tous attendaient en ce début de saison du RSEQ est finalement à nos portes.

Dans une reprise des cinq dernières Coupes Dunsmore, le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal croiseront le fer demain après-midi dans la métropole.

« C’est un match important et on veut livrer une belle prestation, même si cette rencontre ne définira pas notre saison et que l’équipe gagnante n’obtiendra aucune garantie pour la suite, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Glen Constantin. C’est le premier de probablement trois volets. En raison de l’intensité et de l’énergie, c’est une semaine de préparation dont les joueurs vont se souvenir pendant toute leur carrière. »

« Les parties contre Laval représentent toujours des semaines particulières qu’on encercle quand le calendrier sort, de renchérir le pilote des Bleus, Danny Maciocia. On veut bien faire lors de ce premier match et les deux équipes souhaitent gagner par quelques points de plus en prévision d’un éventuel bris d’égalité. J’ai peu de garanties à vous offrir, sauf qu’il s’agira d’un match physique. »

Quel quart pour les Carabins ?

Si la présence du quart-arrière Hugo Richard à la barre de l’offensive du Rouge et Or ne fait pas de doute, le mystère sur l’identité du pivot partant des Bleus demeure entier.

« La décision n’est pas prise, a assuré Maciocia. Dimitri Morand a bien fait en première demie contre McGill et Gabriel Archambault a très bien fait, ce qui fait que son nom est encore dans la conversation. Gabriel est avec nous depuis quatre ans et il connaît bien notre système, alors que Dimitri aura son mot à dire dans nos succès cette année ou dans le futur. Peu importe l’identité du quart, il faudra impliquer tout le monde en attaque. »

Qu’en pense Glen Constantin ? « On pourrait voir les deux, a-t-il indiqué. Archambault a bien fait contre McGill. Il faudra voir le seuil de patience de Danny et Gabriel [Cousineau] à l’égard de Morand. On l’a vu seulement une demie sur film, mais Gabriel semblait plus rapide dans ses décisions et avait une meilleure vision.

« Quant à la stratégie offensive, il n’y aura pas beaucoup de différences malgré la présence d’un nouveau coordonnateur offensif, a poursuivi le pilote de l’Université Laval. Gabriel a été élevé dans le système de Danny.

« C’est Gabriel qui possède le titre, mais Danny a beaucoup d’influence. Les Carabins misent sur une bonne ligne offensive avec des vétérans, de bons receveurs et des porteurs de ballon qui sont tous menaçants. »

Face à une défensive coriace

La défensive des Bleus a affiché ses couleurs dès le premier match en marquant deux touchés. « La défensive est leur force, a affirmé Constantin. Il y a beaucoup de talent avec de très bons joueurs de ligne ainsi qu’une secondaire et une tertiaire à point. Il ne faudra pas jouer comme si nous avions des coquilles d’œuf avec la crainte de faire des erreurs. »

Maciocia s’attend à une offensive qui tourne à plein régime. « Ils ont tellement de bons joueurs partout à l’attaque, a-t-il mentionné. La performance contre Concordia est celle qu’on s’attend à voir cette semaine. Ils ne se contenteront pas de 11 premiers essais et de zéro touché offensif comme ce fut le cas lors du premier match contre Sherbrooke où la rouille a possiblement été un facteur. »