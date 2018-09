Coupe Banque Nationale: grand retour pour Rebecca Marino

À ses deux dernières présences en 2010 et 2011, elle avait atteint les quarts de finale en surprenant notamment la 14e raquette mondiale, Marion Bartoli.

Marino n’a certainement pas connu le parcours le plus traditionnel qui soit. Gravissant rapidement les échelons sur la scène internationale, elle a même atteint le 38e échelon mondial en 2011. Tout allait bon train jusqu’à ce qu’une bataille avec une dure dépression la force à remiser sa raquette en 2013... jusqu’en janvier dernier.

« Je suis heureuse d’avoir pris tout ce temps mort. Je ne serais pas où j’en suis aujourd’hui si je n’avais pas pris tout ce temps. Je n’ai aucun regret. Je suis fière de qui je suis et de tout ce que j’ai accompli. Je suis dans la plus belle phase de ma vie. Tout ça a été positif », a-t-elle constaté.

« C’est un bon tableau cette année. Après l’US Open, plusieurs filles s’amènent ici et espèrent remporter un titre. Tout ce que je souhaite, c’est démontrer que j’ai ma place parmi les meilleures joueuses qui seront ici », a-t-elle résumé.

Lors du tirage au sort, le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, a confirmé à regret que les deuxième et troisième têtes de série, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et l’Américaine Danielle Collins ont dû déclarer forfait. La première s’est blessée à la cheville aux Internationaux des États-Unis durant la semaine et la seconde a subi une blessure abdominale en préparation pour Québec, à Chicago.