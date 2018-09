Des offres en ligne pour redécouvrir son quartier

Les plateformes de rabais en ligne ne sont pas une nouveauté. Déjà en 2008, Groupon introduisait les offres groupées, permettant de profiter de rabais chez un commerçant si un nombre suffisant de personnes promettaient d’y faire un achat (en achetant un coupon).

Bien que j’admire l’histoire de Groupon sur plusieurs points, et que je cite souvent leur croissance rapide en exemple, plusieurs plateformes du genre ont perdu de leur superbe, et de notre intérêt.

Les offres proposées par Groupon et Living Social, plateforme achetée depuis par Groupon, demeurent agressives. On y retrouve toutefois, à mon avis, de moins en moins de produits intéressants.

Pourquoi ? Simplement parce que ces plateformes exigent de grands rabais en plus d’une commission de la part des commerçants, ce qui a fait fuir nombre de ceux-ci avec les années. Le volet international de ces plateformes demeure toutefois intéressant pour trouver des activités touristiques lorsque vous êtes à l’étranger.

Si vous visitez régulièrement ces sites, il demeure que quelques belles offres y font surface à l’occasion.

Des pendants au Québec

Fondée sur le même concept, Tuango met en vedette plusieurs offres d’entreprises québécoises. Encore ici, vous devrez revenir fréquemment pour trouver les offres qui vous conviennent, étant donné que celles-ci ont une durée limitée. Toutefois, la gamme de produits et services qui s’y trouvent demeure généralement plus intéressante que sur les plateformes américaines. Les offres, quant à elles, demeurent agressives, vous permettant souvent d’épargner plus de 50 % du prix régulier chez divers restaurateurs, hôtels, spas et autres.

En écrivant cet article, j’ai découvert l’offre de M ta région. Cette plateforme nous offre d’acheter un « passeport » annuel qui nous permet ensuite de profiter de rabais (pensez coupons) chez une série de commerçants. Le passeport est disponible pour l’ensemble du Québec, ou pour une région spécifique.

J’ai rapidement été impressionné par cette plateforme pour trois raisons.

Premièrement, les rabais sont intéressants, de 25 à 50 % de notre facture, jusqu’à concurrence d’un rabais maximal propre à chaque commerce.

Puis, l’offre de commerces (restaurants, hôtels, activités, produits du terroir, boutiques, spas, etc.) est variée et intéressante. On cible ici les commerces locaux indépendants, dont plusieurs valent la peine d’être découverts.

Finalement, la facilité d’utilisation. Si une carte physique est disponible pour 10 $, le passeport se présente à la base dans une application mobile, et comme l’homo modernus ne quitte jamais son cellulaire, il y a peu de risques d’oublier ces coupons à la maison.

M ta région est donc une belle façon d’être touriste chez soi, ou de découvrir la saveur locale d’une région du Québec par ses artisans et commerçants. Comme la plateforme ne charge pas de frais de transaction aux commerçants (c’est le client qui paie son abonnement), l’offre est plus alléchante pour ceux-ci, ce qui les incite à adhérer aux passeports.