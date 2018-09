Elle peut voir sa fille grandir grâce aux dons de sang

Une maman de 29 ans n’aurait peut-être jamais vu grandir sa fille si ce n’était des transfusions sanguines qui lui ont sauvé la vie lors d’un accouchement il y a trois ans.

« Sans elles, je ne serais probablement pas ici », confie Alexandra Hurens, qui parrainait, vendredi, la 14e collecte de sang organisée par Le Journal et TVA Québec.

La femme de Québec a subi une césarienne d’urgence en août 2015 au moment de donner naissance à son premier enfant.

Grave complication

Ce qui devait être l’un des plus beaux jours de la jeune famille s’est alors transformé en cauchemar, alors que Mme Hurens a été victime d’une hémorragie de la délivrance, une grave complication de l’accouchement.

La maman a ensuite subi une hystérectomie, une opération qui consiste à enlever l’utérus.

« J’ai perdu énormément de sang et mes signes vitaux ont diminué, alors les médecins ont été obligés d’avoir recours à plusieurs transfusions », relate-t-elle.

« On a passé par la frustration et la peine de ne plus pouvoir avoir d’enfant, puis on s’est dit qu’on allait essayer de virer cet événement-là de façon positive », mentionne-t-elle.

Un geste simple

C’est donc pour encourager les gens à donner du sang et pour remercier les donneurs de leur geste qu’elle a accepté de se joindre à la collecte de sang qui se tenait aux Promenades Beauport.

Pas moins de 195 donneurs se sont présentés durant la journée, ce qui a permis de dépasser l’objectif de 190 dons. L’événement a pu compter sur la présence de Pierre Jobin, animateur à TVA, et de Karine Gagnon, chroniqueuse au Journal.

« C’est quand même un petit geste qui peut sauver des vies », fait-elle remarquer. Bon an, mal an, seulement 3 % des Québécois admissibles contribuent à la réserve collective d’Héma-Québec.

► Selon Héma-Québec, il faut au moins 1000 dons par jour pour répondre aux besoins des patients québécois.