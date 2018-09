Grand Prix cycliste de Québec: la course est bien lancée!

Le départ du 9e Grand Prix cycliste de Québec a été lancé sur le coup de 11h ce matin sur la Grande Allée près du Manège militaire.

Plusieurs dignitaires ont donné le coup d’envoi officiel de cet événement qui continue de prendre de l’ampleur d’année en année.

Une très belle foule est déjà au rendez-vous pour cette épreuve de 201,6 km et 16 tours.

Photo Simon Clark

Les spectateurs étaient déjà très nombreux dès la présentation des coureurs avant le coup d’envoi.

L’arrivée est prévue autour de 16h.

Photo Simon Clark

Après un peu plus d’une heure de course, les cyclistes ont parcouru une quarantaine de kilomètres. Cinq coureurs composent l’échappée du jour avec environ six minutes d’avances. Les Canadiens Bruno Langlois, Rob Britton et Alex Cataford roulent parmi le groupe de fuyards en tête.

La course est diffusée sur TVA Sports.