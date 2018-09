«J’ai plus de 600 livres de recettes chez moi»

Liza Frulla rayonne de bonheur en cette année de réjouissances soulignant le cinquantième anniversaire de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). Elle adore diriger cet établissement professionnel des métiers de la restauration, de l’hôtellerie, de la sommellerie, de la gestion et du tourisme. « Je suis fière, dit-elle avec enthousiasme, du chemin accompli, car tout en respectant notre expertise bâtie depuis cinq décennies, nous ajoutons un volet universitaire et de recherche qui donne ainsi un rayonnement national et international à cette belle institution. »

Côté cuisine, on s’en doute, Liza est intarissable. « Il m’est impossible d’imaginer, dans ma vie, que je puisse me passer d’une bonne huile d’olive pour cuisiner et d’un bon espresso en fin de repas. » Passionnée, vous dites ?

Questionnaire gourmand

Présentez-nous votre accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Mon congélateur ! Parce que je n’aime pas manger les restants plusieurs jours d’affilée. Et lorsque je fais un gâteau, comme on est deux, je vais en prendre une partie et congeler le reste. Je fais aussi congeler mes confitures et mes marinades à faible taux en sucre. Le congélateur est donc l’outil parfait pour moi pour éviter la perte de nourriture et le gaspillage.

Avez-vous d’autres accessoires qui vous facilitent la vie dans la cuisine ?

L’appareil pour sceller les aliments sous vide. Pour moi, ça va de pair avec le congélateur. C’est parfait pour la conservation et ça me facilite beaucoup la vie.

Pour vous, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

C’est une soirée entre très bons amis, avec un repas d’inspiration méditerranéenne qui met en évidence des produits frais, très goûteux et apprêtés avec une bonne huile d’olive et des fines herbes fraîches.

Donnez-nous des idées de plats que vous servez à vos invités ?

Un bon risotto, tout le monde aime ça. Un bœuf à la milanaise. Je fais un savoureux ragoût de boulettes et de pattes de cochon pour les Fêtes. Là encore, s’il en reste, on fait des petites réserves et on les donne aux amis et à la famille. Sinon, pour conclure le repas, un bon sabayon aux petits fruits du jardin.

Essayez-vous les recettes avant de les servir à vos invités ?

Je ne veux pas me servir de mes invités comme cobayes. Alors, généralement, je teste mes recettes deux ou trois fois avant de les servir à des invités. C’est pour moi la meilleure façon de recevoir. Quand je reçois des invités, je veux leur faire plaisir à coup sûr.

Racontez-moi la réalisation culinaire dont vous êtes la plus fière.

Photo Fotolia

Je fais une carbonara hors du commun parce que j’ai une arme secrète : j’ai des poules à la maison. Je fais donc ma carbonara avec des jaunes d’œufs frais du matin. Ça fait toute la différence !

Dites-nous que vous ratez les choses à l’occasion et que c’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Photo Fotolia

Oui ! On a un barbecue en céramique Green Egg au charbon de bois et j’ai suivi une recette suggérée par la compagnie pour cuire les pétoncles. C’était différent de ce que j’ai l’habitude de faire. Je me doutais que ça allait être un peu trop cuit. Et finalement, ce n’était pas mangeable. Mais en dehors de cette mauvaise expérience, j’adore mon Green Egg.

Quelle est votre meilleure expérience culinaire à vie ?

Photo tirée du site Instagram de qiqedacosta

Photo tirée du site Instagram de qiqedacosta

J’ai la chance d’avoir visité plusieurs restaurants étoilés Michelin. Cette année, la cuisine du chef espagnol Quique Dacosta, lors du repas gastronomique Relais & Châteaux pour la Fondation de l’ITHQ, était hors du commun. C’était d’un raffinement extraordinaire, avec des produits frais d’ici et des accords mets et vins mettant en valeur un savant mélange de saveurs et de textures.

Ça sentait quoi chez vous, dans la cuisine, lorsque vous étiez enfant ?

La pizza ! En fait, chez moi, ça sentait toujours bon. À chaque fois que je rentrais de l’école, ma mère avait préparé quelque chose et il y avait autre chose dans le four. Ça pouvait être de la pizza, des biscuits, une sauce à spaghetti, des plats mijotés.

Avez-vous un rêve culinaire ?

Mon grand rêve culinaire serait d’essayer tous les restaurants des chefs que l’on voit dans la première saison de Chef’s Table sur Netflix : Massimo Bottura, Magnus Nilsson, Niki Nakayama, Francis Mallmann, etc. On a d’ailleurs eu le bonheur d’accueillir Magnus Nilsson en conférence à l’ITHQ en 2017.

Carnet d’adresses et coups de cœur

Resto préféré pour sortir en tête-à-tête ?

Photo courtoisie, restaurant de l'ITHQ

Je vais privilégier les restaurants qui ont une ambiance pas trop bruyante, où on peut discuter tranquillement, comme le restaurant de l’ITHQ. J’en parle beaucoup, mais c’est vrai, les clients sont satisfaits de nos prestations.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

J’adore aller à Québec parce qu’il y a plusieurs très bonnes tables comme le Laurie Raphaël, Chez Boulay – bistro boréal ou encore le restaurant Champlain du Château Frontenac. Il y a tellement de chefs extraordinaires partout au Québec. Dans mon petit coin de pays, à Sutton, il y a deux microbrasseries charmantes qui ont pignon sur rue presque l’une en face de l’autre : La Brouërie et À L’Abordage. On y retrouve de bons menus de type brasserie, une ambiance agréable et, surtout, d’excellentes bières.

Boutique gourmande préférée ?

La boutique Cantinho de Lisboa d’Helena Loureiro, dans le Vieux-Montréal. Et quand je voyage à l’extérieur du Québec, j’adore aller flâner dans les boutiques Eataly.

Vin préféré ?

Les bulles parce que j’aime le côté festif !

Produits culinaires chouchou ?

J’essaie de suivre des critères précis quand j’achète des produits : saisonnalité, proximité et biologique. C’est important de manger de façon responsable.

Recette fétiche ?

Avec l’automne qui approche, on a envie de plats réconfortants. En ce sens, la recette d’omble chevalier et courge que m’a donnée récemment le chef exécutif de l’ITHQ Jonathan Lapierre-Réhayem est un vrai délice !

De quoi ne pouvez-vous pas vous passer en cuisine ?

Photo Fotolia

La tomate.

Gourmandise coupable ?

Photo Fotolia

Tout ce qui est sucré ! Je suis une bibitte à sucre : j’aime le caramel, le nougat et le chocolat... Et J’ADORE un bon millefeuille !

Votre style de cuisine préféré ?

J’ai un faible pour la cuisine de mes racines, la cuisine italienne, mais aussi les bons mijotés que l’on fait l’hiver au Québec. Deux cuisines bien réconfortantes.

Votre livre de recettes préféré ?

Les livres de recettes dont je me sers le plus sont ceux de Marcella Hazan, la Jehane Benoît italienne. J’ai toute sa collection et c’est une bible pour moi puisque je fais beaucoup de cuisine italienne. J’ai plus de 600 livres de recettes chez moi. Je les utilise régulièrement, que ce soit ceux de Jehane Benoît, sœur Berthe ou des livres plus récents comme ceux de Josée di Stasio, Daniel Vézina, Ricardo Larrivée...

Vos fromages préférés ?

J’aime beaucoup le Bleu d’Élizabeth, qui vient de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. Nous faisons vraiment d’excellents fromages au Québec. Et avec mes racines italiennes, je dois aussi répondre le Parmigiano Reggiano.