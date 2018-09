Je sors, je reste

Coup de cœur

Télé

Le jeu

C’est ce soir que commence la programmation de l’automne à plusieurs chaînes. Chez TVA le suspense Le jeu sera présenté pour la première fois. Marianne, incarnée par Laurence Leboeuf, travaille dans le domaine de la conception de jeux vidéo. Elle est en train de développer son propre jeu dans un studio montréalais où travaille aussi son chum Julien, joué par Éric Bruneau. La jeune femme rencontrera cependant plusieurs embûches qui la ralentiront dans son travail. Elle sera entre autres victime de harcèlement sur internet.

Ce soir à 21h sur les ondes de TVA

Je sors

Cinéma

La tendresse

Ce film de Gianni Amelio a pour personnage principal un vieux grincheux du nom de Lorenzo. Cet avocat déchu en raison de problème avec l’ordre professionnel fera la rencontre de ses nouveaux voisins, un couple. Le duo est tout le contraire de Lorenzo, beau et extraverti. Le ronchonneur et le couple tisseront des liens. Pour la première fois depuis longtemps Lorenzo semble éprouver de l’empathie et de la tendresse envers des personnes.

Sorti le 7 septembre

Cinéma

Thaïlande : Paradis d’Asie

Rendez-vous en Thaïlande sans bouger de votre siège de cinéma avec ce documentaire présenté par Passeport pour le monde. Découvrez les plages au sable blanc et eaux turquoises, la ville fourmillante de Bangkok ou encore les forêts abondantes du nord du pays.

Ce soir à 19h au Cineplex Odeon Quartier Latin, 350, rue Émery

Théâtre

Écoutez nos défaites end

Cette pièce inspirée du roman de Laurent Gaudé suit un ancien membre des commandos d’élite américains qui a capturé et exécuté Ben Laden ainsi qu’un agent des services secrets. Le soldat est disparu et l’agent des services secrets est chargé de le retrouver puisqu’il pourrait devenir nuisible pour l’état.

Ce soir à 19h au Théâtre Prospero, 1371 rue Ontario Est

Musique

Dear Criminals

Le trio électro-folk, composé de Frannie Holder (Random Recipe), Charles Lavoie et Vincent Legault, offrira un nouveau spectacle ce soir. Le groupe a imaginé des berceuses pour adultes pour ce concert immersif mis en scène par Félix-Antoine Boutin. La soirée promet d’être sombre, mais sensuelle.

Ce soir à 19h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Activité

Construisons monumental !

L’artiste Olivier Grossetête vous invite à venir reproduire en carton l’un des symboles architecturaux de Montréal : le pont Jacques-Cartier. L’homme qui a tenté le même type d’expérience à Marseille, Moscou et Philadelphie a imaginé une structure de 45 pieds de haut et de 90 pieds de long. Pour participer à la construction, il est nécessaire de réserver.

Ce soir de 17h30 à 21h sur la Place des festivals du Quartier des spectacles

Je reste

Livre

On vous voit

Ce livre de Crypto.Québec, un organisme à but non lucratif, a pour but d’aider le public à comprendre comment mieux protéger leurs données sur le web. Les auteurs qui se disent « hacktiviste » ratissent large en passant de l’achat et la vente en ligne à la cryptomonnaie en passant bien sûr par les modèles de menaces et l’authentification de l’identité.

Sorti le 5 septembre

Télé

Discussion avec mes parents

Après un livre, voici la série qui met en vedette les parents de François Morency, incarnés par Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay. L’humoriste invite les téléspectateurs au cœur du quartier Saint-Sacrement à Québec où il a souvent des échanges colorés avec ses parents ainsi qu’avec son frère et sa sœur. Une émission qui promet d’être fort rafraîchissante!

Ce soir à 19h30 sur Radio-Canada

Album

Choses Sauvages

Le groupe basé à Montréal Choses Sauvages a produit son tout premier album. L’opus homonyme présente des sonorités groove, funk et R’n’B qui donne envie de danser. La formation est basée sur une amitié de longue date entre Marc-Antoine Barbier, Félix Bélisle, Tommy Bélisle, Philippe Gauthier Boudreau et Thierry Malépart. Le spectacle-lancement aura lieu le 13 septembre à l’église St-Édouard de Montréal.

Sorti le 31 août