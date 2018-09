La dépendance amoureuse est-elle toujours négative?

J’aimerais avoir votre opinion, car je ne sais plus trop comment évaluer le sérieux de mon conjoint envers notre couple. On est ensemble depuis 11 ans et on a deux enfants. Il sait que j’aimerais me marier pour donner un sens officiel à notre union, mais il a toujours refusé. Pour être franche, je pense qu’il a surtout peur qu’advenant une séparation, il soit obligé de partager son patrimoine.

C’est un homme qui gagne bien sa vie et que j’adore. Je ne me vois avec personne d’autre. Depuis que j’ai eu mon premier enfant et d’un commun accord, je ne suis pas retournée travailler. Je tenais à être présente au maximum pour bien faire partir les petits dans la vie, d’autant plus que lui est souvent absent de la maison pour son travail­­­.

Je suis celle sur qui repose la sécurité familiale et j’en suis fière, même si pour certains, je suis une femme à l’ancienne mode. Au début de notre relation, j’ai eu connaissance à deux reprises que mon mari avait eu des relations extraconjugales. Chaque fois, je l’ai confronté et il a avoué, tout en me promettant que ça ne se reproduirait plus. Et ça ne s’est plus reproduit, à ma connaissance.

Mais voilà que dernièrement, une lettre anonyme m’est parvenue, révélant une aventure que mon mari aurait avec une de ses employées. Comme les fois précédentes, je l’ai confronté, mais cette fois, il a nié. Je l’ai donc cru. Sauf que peu de temps après, une autre lettre m’accusant d’être « ... le plus bel exemple de dépendante amoureuse qu’on puisse croiser dans la vie... » me parvenait. Et ça se terminait par « Garde-le donc pour toi, ton écœurant ! » J’en conclus donc que si l’aventure a bel et bien eu lieu, elle doit être terminée. Ma question est la suivante : la dépendance amoureuse est-elle toujours quelque chose de mauvais ? Une de mes amies me dit que je devrais travailler ça, mais j’hésite à lui donner raison, car dans le fond, est-ce qu’il ne s’agirait pas plutôt, dans mon cas, d’un amour total pour l’homme de ma vie ?

Anonyme

Votre question me déconcerte. Non seulement il semble que vous n’ayez pas parlé de l’existence de cette deuxième lettre à votre conjoint, mais sans même vous interroger sur l’odieux de sa persistance à continuer à vous tromper, vous souhaitez rendre glorieuse votre façon de balayer tout ça sous le tapis en glorifiant votre dépendance affective. Je suis bouche bée devant tant de naïveté. Il n’y a rien de mal à vouloir aimer et être aimée. Mais pour qu’une relation soit saine, il faut qu’il y ait réciprocité de la part de l’autre. J’espère qu’au moins vous avez eu la prudence de signer une entente de vie commune.