Les coups de cœur de... Georges St-Pierre

C’est incontestable : Georges St-Pierre est une véritable star internationale. Son dernier combat dans l’octogone, en novembre dernier, a fait de lui le champion des poids moyens de l’UFC. Depuis, l’athlète a pris une pause des arts martiaux mixtes et s’associe aujourd’hui à l’entreprise Hydro Révolution, qui propose une nouvelle option d’entraînement dans l’eau. Voici les adresses coups de cœur de l’athlète coqueluche des Québécois, également passionné de musique et de paléontologie.

Le restaurant préféré ? Photo courtoisie

J’en ai plusieurs pour différentes raisons. J’aime le Joe Beef pour son filet mignon de cheval. Il y a aussi Le Pied de Cochon pour son fameux canard et le Café Ferreira pour son excellent poisson. Finalement, il y a le Grinder qui est un bon restaurant, où j’aime bien aller.

L’endroit où prendre un verre ? Photo Facebook

Je ne bois pas d’alcool pour le plaisir de boire de l’alcool. Il m’arrive de prendre un verre, lorsque je sors dans un endroit avec mes amis. Je vais dire la vérité : j’aime sortir et prendre un verre pour décrocher. En fait, j’aime danser en boîte et écouter particulièrement la musique hip-hop et le rap. J’apprécie l’ambiance de discothèque au Peopl. C’est une boîte de nuit qui joue vraiment de la bonne musique avec DJ Ken-J, qui est selon moi le meilleur DJ à Montréal. Il m’a même fait découvrir des mixes de rap français et de rap américain dans ses nouveaux albums. Il crée une ambiance de malade ! C’est vraiment bon ! Photo courtoisie

L’endroit où s’entraîner ?

Je viens souvent au Midtown Sanctuaire. Maintenant, je me suis associé à l’Hydro Révolution, qui est une nouvelle façon de s’entraîner avec des équipements particuliers dans l’eau. C’est vraiment un produit dans lequel je m’investis, parce que je crois en cette façon révolutionnaire de s’entraîner dans l’eau. C’est donc dans la piscine du Midtown que ça se passe.

L’athlète montréalais que vous admirez ? Photo d'archives, Chantal Poirier

Il y en a tellement ! Tout le monde possède ses forces et ses faiblesses comme athlète et je l’observe beaucoup chez ceux que j’admire. Tout le monde a des qualités et tout le monde a des défauts. Je dois nommer Lucian Bute, Artur Beterbiev, Bruny Surin ou encore des jeunes comme Alexandre Despaties ou Laurent Duvernay-Tardif.

Si j’étais maire de Montréal ?

Oh mon Dieu, les fameuses lumières rouges ! J’autoriserais enfin les automobilistes à tourner à droite sur une lumière rouge. Je me demande encore pourquoi Montréal est la seule ville de l’Amérique du Nord qui l’interdit... J’enlèverais toutes les lumières aux intersections et je les remplacerais par des carrefours giratoires. Je trouve que sur ce plan, on est arriéré.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Ma première victoire à Montréal en tant qu’athlète. C’était contre Matt Serra. Ce fut très spécial, car c’était la première fois que je pouvais compétitionner devant ma famille et mes amis. Tout le monde était là pour m’encourager et je dois dire que je m’en souviendrai toujours. Pour moi, c’était très spécial d’affronter un tel combattant, car je revenais d’une défaite. C’était tout un accomplissement chez moi, devant les gens que j’aime.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Les belles femmes ! Il n’y a nulle part au monde où il y a autant de belles femmes !

Un mot pour décrire Montréal ?