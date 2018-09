Les gens sont curieux

On dit souvent que les gens ont tendance à fuir quand quelque chose de grave se passe sous leurs yeux, parce qu’ils ne veulent pas être appelés comme témoins. Permettez-moi de poser une question à la suite d’un accident survenu sur l’autoroute récemment et sous mes yeux. Une voiture est allée s’écraser dans le terre-plein central qui faisait comme une sorte de cuvette, et les voitures qui passaient dans les deux sens ralentissaient pour jeter un œil à ce pauvre désespéré qui se retrouvait la tête en bas dans sa voiture. Imaginez l’embouteillage ! Qu’est-ce qui peut bien motiver les gens à être aussi voyeurs quand on sait qu’ils ne voudront jamais venir témoigner de ce qui s’est réellement passé tellement­­­ ils ont peur ?

Un homme

L’être humain fuit devant un danger potentiel qu’il craint ne pouvoir affronter, mais sa curiosité l’emporte quand le sort a frappé quelqu’un d’autre. On dit même qu’à cause des téléphones cellulaires qui leur permettent de photographier les scènes d’accident, les curieux sont devenus une nuisance pour les premiers répondants­­­.