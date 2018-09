Les joies de la maternité pour Ima

Maman depuis maintenant cinq mois, la chanteuse Ima a vu sa vie chamboulée par l’arrivée de son fils Siam. Mais pour le mieux, bien sûr.

« Je me sens extrêmement reconnaissante. Le début est plus difficile. C’est l’adaptation à tellement de niveaux : se remettre de l’accouchement, allaiter, ne pas dormir... Là, je suis habituée ! Je me sens bien. Il est spectaculaire. Je remercie la vie à chaque seconde », confie-t-elle, croisée sur le tapis rouge, à la première du spectacle 80’s de Sylvain Cossette, au Cabaret du Casino de Montréal.

Le papa du poupon, le saxophoniste Paul Chenard, doit quant à lui multiplier les aller-retour entre Montréal et l’Australie, où il était établi depuis près de 30 ans.

« Il part bientôt pour plusieurs mois, mais ça, on le savait quand on a embarqué dans l’aventure. On va traverser ça et on verra. Je suis tellement bien entourée. Mes parents sont présents », assure-t-elle.