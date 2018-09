Les puissants qui font la loi

La nouvelle a été reléguée aux faits divers, mais elle aurait dû nous intéresser au plus haut point ainsi que nos politiciens en campagne électorale. Il y a quelques jours, Daniel Green, président de la Société pour vaincre la pollution (SVP), déplorait les frais exorbitants qu’entrainait sa contestation d’une amende de 100$ qu’il a obtenue pour s’être inquiété d’une fuite d’huile sur un terrain appartenant au CN et de ne pas avoir voulu quitter l’endroit avant que la police privée du CN n’ait prévenu les autorités appropriées. Dure leçon pour les sonneurs d’alerte qui voudraient dénoncer une situation périlleuse. En effet, il semble que l’industrie ferroviaire puisse nuire à notre environnement et à notre sécurité en toute impunité.

L’épisode illustrait de façon tout à fait convaincante les révélations que faisait Anne-Marie Saint-Cerny dans son livre Mégantic, paru en juin. Réalisant un travail d’enquête méticuleux, Saint-Cerny nous fait voir à quel point la catastrophe de Lac-Mégantic aurait pu être évitée, si les compagnies ferroviaires étaient soumises à une règlementation plus vigoureuse et que les gouvernements s’employaient à faire respecter les lois par leurs inspecteurs et leurs policiers. Au lieu de cela, nos ministres des Transports préfèrent croire naïvement au sens des responsabilités des entreprises en les laissant s’auto-inspecter et interpréter les lois à leur guise.

Il est certain que l’incident impliquant Daniel Green est moins dramatique que le déraillement de Mégantic, il nous montre toutefois la mainmise de l’industrie ferroviaire sur notre territoire et la sordide complicité de la justice avec cette prise de contrôle. Sans être juriste, je comprends que la juge qui a débouté Daniel Green considérait qu’un simple citoyen ne peut poser d’exigences à un agent de l’ordre pour obtempérer à ses injonctions d’agir, en l’occurrence dans ce cas-ci sortir de la propriété du CN. Elle aurait pu tout au moins le faire bénéficier de circonstances atténuantes et annuler illico sa contravention dans un souci de protéger un sonneur d’alerte qui veille à la sécurité de ses concitoyens.

Plus encore, il faut rappeler que c’est une police privée qui a interpelé Daniel Green et qui lui a remis la contravention. Ce n’était pas un agent de l’ordre public, de la SQ ou du SPVM, qui aurait nécessairement dû faire rapport et reléguer le rapport aux autorités compétentes. Dans le dossier Green, la police du CN n’a pas le même souci de l’ordre public et aurait pu taire la contamination du sol, si ce n’eut été de la provocation quelque peu délinquante mais pardonnable du président de la SVP. La loi des compagnies ne devrait pas primer sur l’intérêt public et les gouvernements responsables de notre sécurité devraient reprendre autorité sur les compagnies ferroviaires en faisant respecter les lois et les règlementations.

Le livre de Saint-Cerny n’a pas eu le rayonnement qu’il méritait. Pourtant, il nous ouvre dramatiquement les yeux sur le péril que nous fait courir le laisser-faire dans le transport ferroviaire. Pour avoir des amis vivant à Mégantic, je sais qu’ils veulent regarder vers l’avenir et qu’ils manifestent des réticences quant à une enquête publique. Je peux comprendre leur envie de panser leurs plaies en toute quiétude, mais la ténacité de celles et ceux qui continuent d’exiger une enquête publique mérite d’être appuyée, car la sécurité des citoyens est en cause partout au Canada où il passe une voie ferrée.

Se ternir debout devant le fédéral, pour reprendre l’expression d’un politicien québécois, ça commence par se tenir debout devant les CN et CP de ce monde!