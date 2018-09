Les Remparts toujours invaincus en présaison

VICTORIAVILLE | Les Remparts ont surmonté un déficit de 0-3 pour vaincre les Tigres de Victoriaville 4 à 3 en tirs de barrage, vendredi soir au Colisée Desjardins.

Les Tigres avaient dominé le premier engagement, s’offrant une priorité de 3 à 0 après 20 minutes de jeu grâce à des filets d’Édouard Ouellet, Mikhail Abramov et Simon Lafrance, mais le vent a tourné en deuxième et ce fut au tour des Remparts de complètement dominer l’engagement. Les hommes de Patrick Roy ont dirigé 18 lancers sur le gardien des Félins Fabio Iacobo, le battant à deux reprises.

Aleksei Sergeev a tout d’abord inscrit les Remparts à la marque en début de second tiers, puis Benjamin Gagné, d’un puissant tir frappé du haut des cercles en avantage numérique, a réduit l’écart des Tigres à un but. Le gardien Anthony Morrone a quant à lui été moins occupé en deuxième, n’étant testé qu’à quatre reprises, mais il a tout de même dû se distinguer en privant le Russe Féliks Morozov d’un but certain en fin de période.

Privé de son partenaire de trio Philipp Kurashev, au camp des Black-hawks de Chicago, Sergeev a tout de même continué son calendrier préparatoire productif. L’ailier russe a créé l’égalité en troisième pour porter son dossier à trois buts et huit points en trois parties hors-concours, puis il a ensuite capitalisé sur son occasion en tirs de barrage.

C’est toutefois le défenseur Étienne Verrette qui a inscrit le filet décisif pour permettre aux siens de compléter la remontée. Les Remparts montrent maintenant un dossier immaculé de quatre victoires en parties présaison.

ROY SATISFAIT

L’entraîneur Patrick Roy se réjouissait de la façon dont son équipe s’est relevée après une première période difficile.

« Je m’attendais à ce que ce soit dur en première, a-t-il reconnu. Ça faisait deux semaines qu’on n’avait pas joué et qu’on n’avait pas vécu de compétition en situation de match. Je suis content qu’on ait gardé la tête haute après la première période et j’ai aimé ce qu’on a fait lors des deux dernières. On n’a donné que 11 lancers, mais peut-être un peu trop de chances de marquer. Même notre gardien (Anthony Morrone) avait l’air plus à l’aise, il a fini fort et il a bien fait en tirs de barrage. »

En plus de Kurashev, les Remparts étaient privés de trois autres joueurs actifs dans des camps professionnels : Sam Dunn (Columbus), Gregor MacLeod (Ottawa) et Dereck Baribeay (Minnesota). Du côté des Tigres, le gardien Tristan Côté-Cazenave (Pittsburgh) manquait à l’appel pour les mêmes raisons.