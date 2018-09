SAINT-EUSTACHE | Au troisième étage du bâtiment principal de son complexe de sports motorisés, qu’il abandonnera l’an prochain non sans un gros pincement au cœur, Alan Labrosse nous montre son environnement de travail.

Au centre de la pièce se dresse une table de poker. Le propriétaire de l’Autodrome Saint-Eustache explique, d’entrée de jeu, qu’il n’a jamais joué aux cartes, mais qu’il a sauté sur l’occasion de se procurer cette pièce de... mobilier qui se veut un clin d’œil à sa carrière de pilote et d’entrepreneur.

« Je trouvais que cette table, qui fait office de bureau, correspondait parfaitement à mon parcours en sports motorisés, raconte Labrosse en entrevue au Journal de Montréal. Ma vie a été une partie de poker. J’ai pris des risques autant en roulant sur les circuits qu’en organisant des courses.

Pour moi, c’était all in, avec les conséquences souvent fâcheuses qui pouvaient en résulter. »

Un legs à ses fils

Il y a six mois à peine, cédant à la dernière offre de la Ville de Saint-Eustache, il accepte de vendre les lieux.

Une transaction évaluée à 5,3 millions de dollars.

L’accord prévoit cependant que Labrosse conservera la propriété de la portion de terrain où sont installés une dizaine d’ateliers du côté nord du tracé ovale.

Pendant notre rencontre, Labrosse, les yeux rougis par l’émotion, avoue n’avoir jamais souhaité se rendre à cette étape ultime, du moins pas à court terme. Son plan était de léguer l’endroit à Jason et Alex qui, aujourd’hui, sont les véritables exploitants du complexe.

« Je voyais mes deux fils ici pour au moins les 20 prochaines années, prétend-il. Mais le contexte n’était plus favorable. Les autorités municipales n’auront plus à justifier les plaintes des citoyens en raison du bruit entre autres. Vendre ne m’est jamais passé à l’esprit, poursuit-il. Mais, à un moment donné, tu lâches le morceau. Tu ne peux plus te battre contre les divers paliers de gouvernement. »

Prolongement du parc industriel

Par cette acquisition, Saint-Eustache souhaite augmenter la superficie de son parc industriel pour la construction principalement de mini-entrepôts.

Selon toute vraisemblance, le terrain d’un peu plus de 2,2 millions de pieds carrés ne sera pas transformé en un projet domiciliaire.

« On va y ériger des emplacements commerciaux qui vont faire gonfler les coffres de la Ville en taxes, avance Labrosse. Tout en réduisant le bruit [lire aussi la grogne des résidents] et la congestion automobile à proximité. »

La vente de l’Autodrome s’est conclue rapidement au début de l’année 2018. Au bout de deux mois de négociation, de février à avril, tout était réglé.

Deux ans de plus

L’intervention d’Hydro-Québec, qui a toujours souhaité installer des lignes à haute tension (dans le cadre du futur poste des Patriotes), a bonifié l’offre d’achat.

Labrosse a toutefois exigé que le circuit poursuive ses activités pendant deux autres années.

« Je tenais à garder le site ouvert jusqu’à la fin de la saison 2019, souligne-t-il. C’était une condition essentielle à la vente. Les gens qui me critiquent devraient le savoir. Oui, j’aurais pu partir avant. Et, contrairement à ce qui a été écrit, ce n’est pas une expropriation. »

À 57 ans, Labrosse reconnaît qu’il part avec sérénité et... avec un petit coussin financier.

« Je ne suis pas inquiet pour mon avenir. Je ne l’ai pas eu facile, dit-il. J’ai hypothéqué ma maison pour promouvoir le sport motorisé, j’ai perdu beaucoup d’argent à organiser des courses de la Série Champ Car au circuit Gilles-Villeneuve, et l’achat de l’Autodrome a exigé un investissement important de ma part.

Je ne dis pas qu’un jour, je vais dire non à une autre implication en course automobile, d’une façon ou d’une autre, mais je peux aujourd’hui me permettre d’être plus sélectif. »

Labrosse est navré pour les amateurs et les pilotes

Alan Labrosse s’est porté acquéreur de l’Autodrome Saint-Eustache en octobre 2007.

« J’avais été mandaté à l’époque par NASCAR pour organiser une course du Championnat Canadian Tire l’année suivante, relate-t-il. Je suis venu louer la piste pour un événement et, 60 jours plus tard, j’en devenais le propriétaire après l’avoir achetée des frères Daniel et Stéphane Descoste. »

C’est cette même série, maintenant appelée NASCAR Pinty’s, qui fera escale samedi à l’Autodrome Saint-Eustache.

« Mon fils Jason me dit, avec raison, que je l’ai achetée par accident, et que je l’ai vendue... par accident. »

Combat perdu d’avance

Plusieurs observateurs ont récemment dénoncé l’attitude de Labrosse d’avoir tout abandonné.

À un moment où bon nombre de promoteurs et propriétaires de pistes de course en région se mobilisent pour sauver leur site.

« Ces gens devraient comprendre que j’ai tout tenté pour maintenir les opérations, affirme-t-il, mais, au risque de me répéter, ce combat, tôt au tard, je l’aurais perdu. »

Il rappelle qu’en 2012, il avait reçu une offre d’achat (d’une entreprise autre que la Ville), qu’il a refusée. Par passion.

« À cette époque, je dirais que 95 % des propriétaires auraient accepté de vendre. Et la piste aurait été fermée quelques mois plus tard. On a réussi à prolonger la vie de l’Autodrome de sept ans.

Nous voulions faire passer le complexe à un autre niveau, ce que nous avons réussi. On avait de beaux projets pour les années futures grâce à mes deux fils [il est aussi le père de la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse], qui ont acquis beaucoup d’expérience à mes côtés. »

Un trésor près de Montréal

De son bureau, Labrosse a une vue imprenable sur le circuit ovale vieux de 55 ans. Son coup d’œil en dit long.

« Ce sont 11 années de dur labeur qui vont bientôt s’arrêter. Sincèrement, j’ai de la peine pour les amateurs, les pilotes et tous les intervenants de la course. Nous allons perdre un trésor près de Montréal.

« Moi aussi, j’ai de la peine. J’ai pleuré longtemps quand tout a été finalisé. C’est comme un deuil.

« C’est la première fois de ma vie que j’abandonne, que je lance la serviette, conclut-il. Ce n’est pas dans ma nature d’agir ainsi et ça me fait mal... juste à y penser. »