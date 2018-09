Machine Gun Kelly en a long à dire sur Eminem

Trois jours après avoir sorti son album Kamikaze, le rappeur Eminem est visé par un «diss track» de Machine Gun Kelly.

MGK ne plaisante pas et il en avait long à dire sur Slim Shady dans la chanson Rap Devil.

Le vidéoclip, mis en ligne par la chaîne World Star Hip Hop, cumule maintenant près de 40 millions de visionnements en quatre jours.

Puisque traduire les paroles ne rendrait pas justice à la pièce, les voici en anglais :

Origine du conflit

Le site web Genius a d’ailleurs analysé la chanson et retracé l’origine de la querelle entre les deux hommes.

Tout a commencé en 2012 quand MGK a fait un tweet sur la fille d’Eminem, Hailie, âgée de 16 ans à l’époque.

«OK je viens de voir une photo de la fille d’Eminem... et je dois dire qu’elle est vraiment chaude, dans le plus grand des respects parce qu’Eminem est le roi», avait-il écrit sur le réseau social.

Vous l’aurez deviné, Eminem n’a pas apprécié et, selon MGK, aurait tout fait pour nuire à la carrière du jeune rappeur maintenant âgé de 28 ans.

Il avait banni toutes les chansons de MGK de Shade 45, une chaîne de radio qu’il a fondée sur Sirius XM.

En 2015, MGK affirmait qu’il subissait encore des répercussions de son message.

Ce n’est pas la première fois que ce dernier s’attaque au vétéran du hip-hop, il l’avait déjà fait dans la chanson No Reason avec Tech N9ne et Y2. Il faisait référence à la chanson Rap God.

Apparaît dans le haut des palmarès à l’extérieur d’une voiture de police

Pour vous rappeler à tous que vous êtes juste du rap et non des dieux

Et je me fou de ceux qui ont des paroles

(Popped in on the top charts out the cop car

To remind y'all you just rap and not God

And I don't care who got bars)

Eminem, dans la chanson Not Alike, paraissant sur Kamikaze, revient sur les paroles de MGK en prenant bien soin de l’associé au rappeur R. Kelly (are, Kelly), impliqué dans plusieurs scandales sexuels avec des mineurs.

Voici un extrait :

Et je te parle à toi, mais tu le sais déjà, qui tu es, Kelly

Je n’utilise pas des messages subliminaux et encore moins des insultes subtiles

Mais continue de commenter sur ma fille Hailie

(And I'm talkin' to you, but you already know who the fuck you are, Kelly

I don't use sublims and sure as fuck don't sneak-diss

But keep commenting on my daughter Hailie)

C’est donc pour cette raison que MGK a probablement passé trois jours intensifs à cracher sa haine d’Eminem sur une feuille et à enregistrer Rap Devil en studio.