Menés par les jeunes

On peut dire que Mathieu Choinière et Clément Bayiha ont bien profité de la chance qui leur a été offerte.

Le premier a joué l’ensemble de la rencontre alors que le second a disputé un peu plus d’une heure, marquant son premier but chez les professionnels.

« J’ai essayé d’apporter le plus possible et j’ai fait les efforts. Les gars autour de moi m’ont offert beaucoup de solutions pour que je puisse jouer avec eux et ça m’a aidé dans mon match », a relaté Choinière.