Michael Moore part en guerre contre Trump

TORONTO | Michael Moore n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il dénonce les agissements des présidents républicains en poste à la Maison-Blanche. Treize ans après s’en être pris à George W. Bush dans son percutant documentaire Fahrenheit 9\11, le controversé cinéaste américain persiste et signe avec un nouveau film dans lequel il tire à boulets rouges sur le président Trump.

Annoncé comme une suite du documentaire sur Bush qui lui a permis de remporter la Palme d’or à Cannes en 2004 et qui a connu un énorme succès au box-office, ce nouveau brûlot dont le titre (Fahrenheit 11\9) fait référence à la date de l’élection de Trump a été présenté en primeur vendredi au Festival de Toronto, deux semaines avant sa sortie en salles aux États-Unis.

Comme on pouvait s’y attendre, le film brosse un portrait dévastateur des États-Unis près de deux ans après l’élection de Donald Trump. Dans ce style provocateur (et manipulateur) qu’il a développé au fil de ses documentaires, Michael Moore pourfend Trump qu’il décrit comme un tyran, un raciste et un misogyne qui a développé une obsession ambiguë pour sa fille préférée, Ivanka.

Mais loin de s’en prendre uniquement aux républicains, le réalisateur de Sicko et Bowling for Columbine accuse aussi Barack Obama et les démocrates d’avoir pavé la voie à l’élection de Trump en multipliant les mauvaises décisions pendant les mois précédant la campagne électorale.

Trump et Hitler, même combat ?

Dans une des dernières scènes du film qui fait déjà énormément jaser, Michael Moore va jusqu’à comparer le début du règne de Trump à celui d’Adolf Hitler lors de ses premières années au pouvoir en Allemagne dans les années 1930. C’est évidemment tiré par les cheveux, mais pour prouver son point, Moore pousse l’audace jusqu’à coller des images de Hitler sur le son d’un discours de Trump. L’effet est saisissant.

Si certaines scènes de Fahrenheit 11\9 (surtout celles du début montrant l’élection « surprise » de Trump en novembre 2016) s’avèrent plutôt amusantes, le documentaire, qui dure plus de deux heures, aurait gagné à être resserré. Au milieu du film, Moore s’éparpille en abordant notamment la crise de l’eau contaminée qui a touché sa ville natale de Flint au Michigan. Un sujet intéressant et révoltant, mais dont les liens avec Trump sont pratiquement inexistants.

Il reste à voir si Donald Trump accordera de l’attention à ce nouveau brûlot de Michael Moore. Plus tôt cette semaine, le président américain n’avait pas perdu de temps à démentir les révélations du livre du journaliste d’enquête Bob Woodward qui critique fortement sa présidence. Au moment d’écrire ces lignes, Trump n’avait pas encore réagi publiquement au documentaire de Moore.