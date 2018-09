Miley Cyrus poursuivie pour plagiat

Miley Cyrus va devoir prouver que son succès 23 est une œuvre originale. En effet, d’après la chanteuse Yella the Triple Threat, ce n’est pas le cas et elle a porté plainte pour plagiat.

Le titre, présent sur l’album Bangerz sorti en 2013, serait une copie pure et simple de la chanson J’s On My Feet écrit par la plaignante en 2012 et que l’on peut entendre sur sa mixtape The Big Bang. Miley Cyrus n’est pas la seule sur le banc des accusés puisqu’elle n’est pas l’unique auteure du titre. Sont aussi accusés par Yella the Triple Threat le faiseur de hits Wiz Khalifa, le rappeur Juicy Jay et le producteur Mike Will-Made-It.

Dans la plainte que s’est procurée le site The Blast, Yella the Triple Threat estime que Miley Cyrus a utilisé cette chanson pour «réinventer sa carrière musicale d’enfant star pour devenir l’artiste décalée, urbaine et adulte qu’elle est aujourd’hui». Elle ajoute que l’image de Miley Cyrus aujourd’hui présente «une ressemblance frappante» à la sienne.

Yella the Triple Threat réclame des dommages non spécifiés à Miley Cyrus et ses coauteurs.